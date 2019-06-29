Клімкін: повернення Росії в ПАРЄ не означає звільнення українських в'язнів



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Глава МЗС України закликав не шукати «логічних» виправдань» повернення Росії в ПАРЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заперечив тезу про ймовірну домовленість щодо повернення Росії в ПАРЄ в обмін на звільнення українських полонених.

Про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Facebook ввечері 29 червня.

«Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду «логічних» виправдань», - зазначив Клімкін.

«Насправді головна проблема навіть не в цьому. Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику», - заявив глава МЗС.

Він додав, що «недосвідченість нової команди» сприяє тому, що «дії будуть російські, а Європа буде спостерігати», а не ділити відповідальність і дії, оскільки Україна є спільним сусідством Росії та Європи.

«Економічний маневр у нас майже відсутній. І ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у «сірій» буферній зоні», - прогнозує глава МЗС.

Клімкін також заявив, що долю України мають вирішувати лише українці.

«І рішення, якими б складними вони не були, маємо приймати ми самі. Інші будуть нам допомагати лише якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію», - резюмував міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського

Нагадаємо, комітет Верховної ради України у закордонних справах у ході засідання 1 липня розгляне призупинення участі постійної делегації ВР України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.