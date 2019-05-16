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    Політика

    Клімкін заявив, що на посаду посла США в Україні є дві кандидатури

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    Клімкін заявив, що на посаду посла США в Україні є дві кандидатури

    Клімкін наголосив, що до призначення посол повинен пройти «досить непросте» узгодження в Сенаті США

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Вашингтон розглядає дві кандидатури на посаду посла в Києві.

    Про це він сказав в інтерв’ю LB.

    «Я знаю про шорт-лист, в якому поки двоє осіб... Всі люди, які отримають підтримку американського президента і Сенату, нас влаштують», – сказав Клімкін.

    Клімкін наголосив, що до призначення посол повинен пройти «досить непросте» узгодження в Сенаті США, в тому числі і через «наближення до реальної гарячої фази виборів».

    За словами очільника МЗС України, багато хто перебільшує роль американського посла в Україні. На даний момент офіційний Київ переключився на «прямі контакти» з Вашингтоном для налагодження двосторонніх відносин.

    Як повідомлялося, раніше стало відомо про скасування поїздки Джуліані до Києва, де він мав зустрітися із Зеленським для обговорення розслідування, пов'язаного з інтересами президента США Дональда Трампа і справою про втручання РФ у президентські вибори в 2016 році.

    За слова адвоката, його попередили, що приїхавши в Україну він «потрапить в середовище людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках - ворогами Сполучених Штатів».

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    США посол Вашингтон
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