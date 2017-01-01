Клімкін: повернення Росії права голосу в ПАРЄ стане ляпасом для Ради Європи

Глава МСЗ України вважає, що російський парламент не має ані політичного, ані морального права знаходитись в ПАРЄ

Росія, яка проголосувала за окупацію Криму, не має ані політичного, ані морального права на голосування в ПАРЄ. Зняття цих санкцій стане ляпасом по довірі до Ради Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківську, повідомляє «Укрінформ». «Санкції Ради



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Парламентська асамблея Ради Європи

Глава МСЗ України вважає, що російський парламент не має ані політичного, ані морального права знаходитись в ПАРЄ

Росія, яка проголосувала за окупацію Криму, не має ані політичного, ані морального права на голосування в ПАРЄ. Зняття цих санкцій стане ляпасом по довірі до Ради Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківську, повідомляє «Укрінформ».

«Санкції Ради Європи полягають у тому, що російська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи не має права голосувати. Виключити її зовсім не можна через процедури. Ми вважаємо, що це правильно не лише з політичної точки зору, але й з моральної. Оскільки російський парламент, який голосував за окупацію Криму, не має ані політичного, ані морального права знаходитись в Парламентській асамблеї Ради Європи. Якщо Росія туди повернеться, це буде фундаментальним ляпасом по довірі до Ради Європи. Ми будемо послідовно проти цього боротися», - зазначив Клімкін.

Він зауважив, що в Раді Європи є люди, які вважають, що Росія не може повністю залишити цю демократичну платформу. Буцімто, так легше буде контролювати судову систему в Росії. Втім, в такому випадку, каже Клімкін, багато країн не зможуть працювати в Раді Європи так, як працюють тепер, бо тоді Рада Європи перестане бути майданчиком, де просувають демократичні цінності.

«Росія веде війну проти ЄС, проти Західного світу. Ця війна - не лише в пропаганді, в кібернетичній безпеці. Вона пов’язана з тим, що вона (Росія – ред.) руйнує спосіб життя в Європі, вони руйнують демократичні інститути, перекривлюють результати виборів, результати роботи політичних партій, всього, що складає сенс демократичного світу. Потрібна платформа демократичного світу, аби відповісти Росії на ці виклики. І це мають бути не лише санкції , політичний тиск. Необхідна системна відповідь», - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що у Раді Європи розглядають питання про скасування санкцій проти Росії, які були накладені за агресію Москви щодо України.

За його словами, таке рішення допускають через побоювання, що Росія в зв’язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, а це, як вважають у Раді Європи, може стати ударом по захисту прав людини в світі.

Перший заступник голови Верховної Ради, член делегації України в ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що заяви генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про можливість скасування санкцій проти РФ є його самодіяльністю і йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ.

Водночас Німеччина підтримує Ягланда, який прагне повернути Росію у ПАРЄ.