Княжицький: Америка та Європа залишають нас на самоті з агресором



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Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький

Нинішня влада не вміє протистояти тій катастрофі, яка насувається – Княжицький

Міжнародна ситуація свідчить про загрозу, того що невдовзі Україна може опинитися сам-на-сам з країною-агресором. За таких обставин, коли держава опиниться на межі зникнення проукраїнські сили в політиці мають діяти спільно.

Про це у себе на Facebook вранці у суботу, 10 серпня 2019 року, заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький.

«Заява Трампа про те, що Зеленський домовиться з Путіним, позачергові вибори в Італії після конфлікту у правлячій коаліції, внаслідок якого має шанс перемогти партія друзів Путіна «Ліга півночі», що призведе до припинення санкцій ЄС проти Росії залишає нас на самоті з агресором. Нас, яких представлятиме недосвідчена влада без вмінь і відчуття загроз», – зазначив він.

Як наголосив Княжицький, нинішня влада «не вміє протистояти» тій катастрофі, яка насувається.

«Я мав би радіти зараз,як представник опозиції тій катастрофі, якій влада не вміє протистояти. Але мені сумно. Бо, коли країна перед загрозою зникнення політики відповідальні мають об’єднуватися. Скільки таких «узеленського» побачимо. Здається, все ж таки меншість. Вірю, що серед українців таких людей більшість, навіть,якщо гібридна задурманеність на якийсь час полонила мозок і волю», – наголосив політик.

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