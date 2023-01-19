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Зеленський провів засідання Ставки: президент назвав важливого учасника

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: президент назвав важливого учасника
Україна посилює підрозділи у битві за Донбас
фото з відкритих джерел

Голови ОВА доповідали про реалізацію закону про національний спротив у своїх областях

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 19 січня Ставку верховного головнокомандувача. У засіданні взяли участь деякі глави ОВА та новий в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко. Таку заяву зробив президент під час вечірнього відеозвернення.

«Кілька годин тому провів засідання Ставки. Було залучено нових учасників засідання, зокрема в.о. міністра внутрішніх справ, керівника Нацполіції України Ігоря Клименка. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони та безпеки. Також у засіданні Ставки сьогодні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій», – розповів Зеленський.

За його словами, голови ОВА доповідали про реалізацію закону про національний спротив у Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

«Думаю, зрозуміло, чому саме така географія. Кожен елемент нашої оборони, зокрема територіальна оборона, має бути відповідним чином налагоджений», – додав Зеленський.

Він зазначив, що на Ставці доповідали і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також командувач найгарячішого напрямку на фронті – «Хортиця».

«Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи у битві за Донбас», – додав голова держави.

Нагадаємо, уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна

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