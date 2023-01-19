Зеленський зустрівся з президентом Євроради: про що говорили

Глава держави подякував за великий пакет підтримки українського бюджету з боку Євросоюзу

Очільник України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який прибув до нашої країни з візитом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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«Я поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, на передовій, про те, якими можуть бути найближчі дії ворога. Дякую, Шарлю, за готовність незмінно допомагати Україні, нашим людям. Від щирого серця вдячний тобі за це. І дякую за глибоке розуміння всіх потреб наших воїнів і за просування нашої політики, політики підтримки України. Що швидше будуть ухвалені необхідні рішення деякими лідерами безпосередньо у Європі щодо оборонного постачання нашим бійцям, українським воїнам, то надійніше ми зможемо гарантувати безпеку нашим людям, безпеку всім європейцям», – заявив Зеленський.

Зазначається, що крім оборонних питань, під час зустрічі сторони обговорили подальше посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, кроки для реалізації української формули миру, де Євросоюз може стати одним із потужних лідерів та допомогти розширити коло партнерів, а також двосторонню взаємодію із ЄС та процес європейської інтеграції України, що є пріоритетом для кожного громадянина нашої держави.

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«Санкції проти Росії суттєво зменшують потенціал держави-терориста та мають залишатись одним із ключових захисних інструментів Європи та світу. Тому дуже важливо, щоб санкції були потужними й предметними. Сила таких санкцій має бути такою, яка здатна зупиняти агресію», – наголосив президент України.

Також сьогодні було обговорено конкретні рішення, які можуть посилити тиск на Росію та її спільників, зокрема Іран, який поки що продовжує постачати іранські дрони для терору. Володимир Зеленський висловив сподівання, що десятий санкційний пакет Євросоюзу буде ще ефектнішим. Співрозмовники обговорили конкретні заходи, які могли б забезпечити реалізацію української формули миру.

Володимир Зеленський також подякував Шарлю Мішелю за високу оцінку виконання нашою державою рекомендацій Єврокомісії для набуття членства у Європейському Союзі. За словами Президента України, наступним кроком може стати проміжна позитивна оцінка Євросоюзом зусиль Української держави.

«Я поінформував пана Президента про те, які рішення були ухвалені Україною, якого прогресу ми досягли, і зазначив, що вже цьогоріч ми маємо вийти на початок переговорів. Це наша мета щодо членства України в ЄС. Для цього є всі необхідні передумови. У нас є велика мотивація, велике бажання, ми йдемо вперед», – наголосив Володимир Зеленський.

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Сторони обговорили основні очікування в поточному році, зокрема й посилення енергетичної безпеки на континенті з огляду на російський терор проти українських енергооб’єктів.

Глава держави подякував за великий пакет підтримки українського бюджету з боку Євросоюзу обсягом 18 млрд євро та виділення першого траншу (3 млрд євро). Лідери також обговорили підготовку до 24-го саміту Україна – ЄС, який відбудеться на початку лютого.

Зі свого боку Шарль Мішель зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз відразу обрав шлях мобілізації максимальної підтримки для Української держави.

Нагадаємо раніше, президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав постачання танків Україні через Європейський фонд миру.

Крім того, Мішель, коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво, повідомив що вважає такі ініціативи фальшивими. Він переконаний, що відновити мир в Україні можна лише шляхом виведення російських військ.