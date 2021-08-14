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    Колона Нацкорпусу прийшла з Майдану на Банкову (відео)

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    Офіс президента України взято Національною поліцією під посилену охорону - Колона Нацкорпусу прийшла з Майдану на Банкову (відео)

    Офіс президента України взято Національною поліцією під посилену охорону

    Фото Главком

    У Києві почалася акція Національного корпусу проти кримінального переслідування їхніх побратимів

    О 12:30, як і було попередньо заявлено, учасники протесту зібралися на столичному Майдані Незалежності. Приблизно о 13:30 вони рушили на Банкову,11, до будівлі Офісу президента України.

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    Колона Нацкорпусу прийшла з Майдану на Банкову (відео)
    Колона Нацкорпусу прийшла з Майдану на Банкову (відео)
    Колона Нацкорпусу прийшла з Майдану на Банкову (відео)
    Колона Нацкорпусу прийшла з Майдану на Банкову (відео)
    Фото Главком

    В руках молоді люди тримають плакати з гаслами: «Сьогодні - нас, завтра - всю країну!», «Ze End президент», «Епоха Зеленського - епоха капітуляції, реваншу, зради».

    Андрій Білецький у Своєму Телеграм-каналі повідомив, що людей зібралося «понад 2 тисячі».

    Нагадаємо, 14 серпня представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняє поліція.

    Теги: акція Андрій Білецький президент поліція Офіс президента
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    Колона Нацкорпусу прийшла з Майдану на Банкову (відео)