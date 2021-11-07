BlaBlaCar потрапив у скандал через карту України

У компанії запевняють, це – помилка, і з'ясовують, звідки могла взятися скандальна реклама

Найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar потрапила у скандал. У мережі помітили рекламу компанії з «картою України» без окупованого Криму. Про це повідомив Олександр Остапа на своїй сторінці в Facebook.

Остапа прикріпив скріншот, на якому видно «карту України» без півострова Крим, окупованого Росією. Цікаво, що реклама розрахована саме на водіїв з України. Адже у ній державною мовою закликають «опублікувати поїздку й зекономити до 450 гривень».

Остапа позначив офіційну сторінку BlaBlaCar в Україні й поцікавився у представників компанії, чий же таки Крим. При цьому, чимало користувачів мережі ставлять аналогічне питання під останніми дописами на сторінці філії у соцмережі.

Допис прокоментувала Юлія Крупенко, керівниця відділу комунікацій країни BlaBlaCar в Україні. Вона подякувала автору за те, що звернув увагу на проблему й позначив сторінку компанії. Водночас підкреслила, що карта без окупованого Криму – це помилка. Наразі у BlaBlaCar з'ясовують, як таке могло статися.

Звісно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії.

До слова, монетизація BlaBlaCar в Україні запланована на кінець 2021 – початок 2022 року. При цьому, сервіс стане платним не для всіх – нововведення торкнеться лише пасажирів.