Конгресмени США приїдуть до Києва «дуже відверто» поговорити із Зеленським



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До України прибуде конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрік

У Когресі хочуть переконатися, що Зеленський розвиватиме партнерські стосунки зі США, а не з Росією

Росія становить загрозу для України, всього регіону і безпосередньо для США, тому у Конгресі хотіли би бути переконаними, що новий президент України розвиватиме партнерські стосунки з Вашингтоном.

Про це розповів конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрік у коментарі журналістам.

«Росія — це величезна загроза для України, для всього регіону, загроза для США. І ми прагнемо переконатися, що новий президент розвиватиме партнерські стосунки саме з Америкою, а не Росією», - заявив він.

Конгресмен, який є співголовою групи підтримки України у Палаті представників Конгресу США, додав, що під час свого майбутнього візиту з колегою Бренданом Бойлом до Києва та зустрічі з новим президентом Володимиром Зеленським, вони збираються говорити про це «дуже відверто».

«Наша мета — посилити зв’язки України та Заходу. Це саме те, чого переважна більшість людей, з якими я працював та спілкувався в Україні, прагнуть. І я щиро бажаю переконатися, що (президент України Володимир Зеленський. - Ред.) працюватиме в їхніх інтересах», - пояснив Фітцпатрік.

Американський конгресмен додав, що попри будь-які гострі заяви окремих американських діячів чи внутрішню політичну боротьбу, підтримка України жодним чином не слабшає, оскільки її серце знаходиться у Конгресі.

«Можу сказати за законодавчу гілку влади США, Палату представників Конгресу: у нас широка, двопартійна коаліція на підтримку України. Я і Марсі Каптур, співголови групи підтримки України, вона — демократка, я — республіканець. Ми говоримо кожного дня у Конгресі про нашу групу. Ми регулярно говоримо по Скайпу з колегами у Раді… Ми на постійному зв’язку, і вони знають, що ми готові допомагати», - підсумував він.

Браян Фітцпатрік був обраний представником штату Пенсильванія від республіканської партії 2016 року, згодом переобрався до Палати представників у 2018 році. Він є співголовою групи підтримки України, до якої входять 50 конгресменів з обох партій. До обрання у Конгрес, він працював агентом ФБР з розслідування корупційних злочинів, і частиною його робити було створення антикорупційної інфраструктури в Україні, зокрема, Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Укрінформ