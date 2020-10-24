Конкурент Олегу Виннику. Ляшко презентував пісню (відео)



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Олег Ляшко зняв новий кліп з усіма характерними йому атрибутами – вилами, жителями села і «скотиняками»

Олег Ляшко заспівав пісню наживо під час прямого ефіру ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера»

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко презентував наживо свою нову пісню «Не відступай» в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера».

Відео виступу оприлюднили на Youtube-каналі Shuster online.

Олег Ляшко заспівав пісню наживо під час прямого ефіру.

«Не відступай, бо в правді сила. Всіх скотиняк візьмем на вила. Не припиняй! Завжди йди до мети«, - співає він у пісні.

Окрім того Ляшко випустив новий кліп з усіма характерними йому атрибутами – вилами, жителями села і «скотиняками».

У кліпі Ляшко грає роль жителя села, який одягає червоний плащ і йде рятувати світ.

У коментарях під публікацією кліпа в соцмережі Instagram користувачі розділилися в оцінці творчості Ляшка. Дехто захоплювався новою піснею, а дехто почав глузувати, порівнюючи політика з співаками Олегом Вінником та Михайлом Поплавським.