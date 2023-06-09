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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Нотатки по контрнаступу. Що важливо розуміти

glavcom.ua
Cтаном на зараз ситуація не є хорошою на чиюсь користь. Все змінюється щогодини
фото: ЗСУ

Найскладніше зараз – це ІПСО. І ми, і ворог ведемо потужні інформаційні операції

Перше

Я неодноразово писав, що контрнаступ складається з різних етапів, які вже давно тривають. Зараз відбувається новий важливий етап: спроба знайти слабке місце, виграти стратегічне положення. Остання стадія контрнаступу – це введення великої кількості військ, прорив або оточення ворога, закріплення на деокупованих територіях. Цей етап ще не настав, але можна сказати, що бої, які тривають зараз є підготовчими до фінального етапу.

Друге

Ситуація складна. Ми знали, що у ворога сильна оборона. Пробивати її без втрат не можливо. І ми їх несемо. Зараз можу сказати, що ситуація більш-менш вирівнялась і втрати ворога почали наздоганяти наші. Щоб прорвати оборону потрібно тиснути впродовж деякого часу, коли ворог втратить достатньо боєкомплекту і живої сили, щоб почати відступати.

Третє

Насправді нічого нового. Подібна ситуація у нас була в серпні-вересні, коли робились спроби прорватись на Херсон. Нажаль, тоді ми теж несли великі втрати. Впершу чергу через мінні загородження. Що було далі ви знаєте. Зараз дуже схожа ситуація. Після того як будуть пробиті перші найскладніші рубежі оборони, особливо мінні поля – наступ розгорнеться на повну.

Четверте

Найскладніше зараз – це ІПСО. І ми, і ворог ведемо потужні інформаційні операції. Тому єдине, що я можу зараз вам порадити – фільтруйте інформацію всю, і вірте в ЗСУ. Нажаль, я вже писав колись і пишу зараз: на війні не буває тиші. Якщо мовчимо ми – говорить ворог. І він почав дуже голосно говорити в останні дні. І говорить він неправду, маніпулює, і використовує наші страхи. Ситуація є іншою. Але станом на зараз ситуація не є хорошою на чиюсь користь. Все змінюється щогодини.

П'яте

В тому, що відбувається я можу порадити тільки запастись терпінням. Ми це неодноразово робили, і це завжди правильне рішення. Не довіряти жодній «катастрофічній» інформації і «ура-переможній» теж. За моїм прогнозом все стане більш менш зрозуміло до кінця наступного тижня.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ війна втрати ворог контрнаступ

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Віктор Андрусів

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