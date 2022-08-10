Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії

Корбан зізнався, що здивований рішенням президента про позбавлення громадянства

Бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан висловив свої припущення щодо того, чому президент Володимир Зеленський позбавив його громадянства України. Корбан розглядає три версії. Про це він розповів у інтерв’ю ВВС.

Політик зазначив, що йому складно говорити про причини позбавлення громадянства, адже таке рішення президента його здивувало.

«Причому такий цинічний крок – якось треба його хоча б пояснити. Ну, добре, мені не хочете пояснювати – поясніть людям, які ставлять питання», – обурюється він.

Першою з можливих причин для позбавлення громадянства Корбан називає свою зустріч з американською конгресвумен Вікторією Спартц. Корбан наголосив, що зустрічався з нею тільки раз, коли вона у липні була з візитом у Дніпрі.

Друга версія, яку озвучив Корбан, – це його дружба з журналістом Юрієм Бутусовим, який неодноразово критикував українську владу.

«Я з Бутусовим дружу з 2010 року. У мене стався конфлікт із чинним на той час президентом Януковичем. Бутусов – учасник Майдану першого, вірніше, і першого, і другого. Це був уже другий Майдан, 13-14 рік. Але ми дружимо з ним з 2010 року, коли Янукович прийшов до влади», – розповів він.

За словами Корбана, у ті моменти, коли Бутусов виїжджав на фронт або повертався з фронту, він зупинявся у нього вдома, і «це комусь не сподобалося».

«Чому не сподобалося? Бутусов критикує владу. Бутусов дуже гостро критикує владу через різні скандали, в які вони потрапили. Це резонансні речі. Це зрив оборонних замовлень», – пояснив політик.

Третім варіантом Корбан називає «системне нерозуміння, яке виникло вже в процесі війни між регіональною владою та Кабінетом міністрів».

«Міста включилися активно у війну: Харків активно включився, Дніпро активно включився, Миколаїв включився, Запоріжжя. У Запоріжжі, на жаль, немає мера, тому там активність така собі. І міста активно беруть участь у допомозі. Армія, тому що вони повинні розміщувати військових. Вони мають приймати медичну логістику. Вони мають приймати тіла загиблих. Це ж не везуть у село і не закопують, вибачте. Привозять до міста, треба зробити судово-медичну експертизу, треба вчасно поховати тіла, але залишити файл для того, щоб родичі могли ідентифікувати. Це багато складнощів.

Це навантаження лягло на міста. Але із містами ніхто не розмовляє. Тобто немає зворотного зв'язку з Кабінетом міністрів, намагаєшся звернутися – дивіться, тут є такий технічний момент, його треба вирішити. А там зайняті іншими речами», – сказав він.

Політик переконаний, що ініціатором позбавлення його громадянства був саме президент, але очільник Офісу президента Андрій Єрмак, як про це говорять у ЗМІ.

«Я думаю, що тут нема чого гадати, президент не лялька якась… Так, чиєю рукою водять. Він самостійна людина, доросла, йому 44 роки. І він же підписував цей указ, так? Але, напевно, готували його якісь підлеглі, у тому числі й пан Єрмак. Тому що вони дуже близькі. Я думаю, що подібні речі обговорюють разом і ухвалюють – навіть рішення з цього питання – разом. Тобто тут немає якихось сил, які маячать за спиною у всіх. І немає якоїсь світової змови. Справжньої причини поки що ніхто не розуміє. Ні я не розумію справжньої причини, ні суспільство не розуміє справжньої причини», – зазначив політик.

Нагадаємо, раніше голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.