Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського

Політик дорікнув Зеленському, що влада розбещує

Політик і один з керівників оборони Дніпропетровщини Геннадій Корбан, у якого нещодавно прикордонники вилучили український паспорт під час спроби перетину польсько-українського кордону, після декількох днів мовчання знову розкритикував президента Володимира Зеленського. Відповідний допис Корбан опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Корбан зазначив, що влада розбещує.

«Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно», – написав політик.

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), внаслідок чого у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.