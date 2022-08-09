Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
Політик дорікнув Зеленському, що влада розбещує
Політик і один з керівників оборони Дніпропетровщини Геннадій Корбан, у якого нещодавно прикордонники вилучили український паспорт під час спроби перетину польсько-українського кордону, після декількох днів мовчання знову розкритикував президента Володимира Зеленського. Відповідний допис Корбан опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Корбан зазначив, що влада розбещує.
«Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно», – написав політик.
Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), внаслідок чого у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.
Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.
Згодом Корбан повідомив, що спробує перетнути кордон з українським свідоцтвом про народження.
Напередодні міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував текст відкритого листа до президента Володимира Зеленського на підтримку Геннадія Корбана і зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають цю ініціативу.
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