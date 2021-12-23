«Нинішня система надто важка». В Раді оцінили повернення мажоритарки

Корнієнко: «У парламенті є різні групи та субкультури. Є такі, що виступають за повернення мажоритарки»

Нинішня виборча система є важкою для електорату, а мажоритарників українці підтримують. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній очільник партії «Слуга народу», а нині перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

«У парламенті є різні групи та субкультури. Є такі, що виступають за повернення мажоритарки, – це мажоритарники. Це логічно, бо вони працювали на своїх округах не один рік, багато з них вже в парламенті не перше скликання. Вони розуміють цю систему, і найголовніше, що люди на місцях їх підтримують. Нині діюча система важка для пояснення людям», – пояснив Корнієнко появу чуток про можливу зміну виборчої системи.

За словами Корнієнка, для громадян України нинішня система із відкритими списками є важкою, її треба детально пояснювати – тоді як колишній формат із одномандатними округами був значно простішим, ба більше, електорат підтримував своїх обранців-мажоритарників.

Корнієнко при цьому наголосив, що 226 голосів, необхідних для зміни виборчого кодексу, незрозуміло чи знайдуться у нинішньому складі парламенту, а сам він проти повернення до старого Виборчого кодексу. «Я особисто буду виступати, аби ми залишалися як мінімум в межах чинного Виборчого кодексу. Але якщо буде запроваджуватися нова система – аби вона діяла лише одного разу на наступних виборах і суспільству було пояснено, чому ми так вирішили», – зазначив перший віцеспікер.

Водночас Корнієнко вказав на проблемні, на його думку, місця системи із відкритими списками. «В маленьких обсягах це, можливо, не дуже важливо, а от в масштабах країни буде багато визначати. Дуже важко буде виграти вибори, якщо в тебе нема ресурсів. Виборча квота може складати 20 та навіть 30 тисяч голосів. Тому вибори виграють тільки ті люди, у яких є ресурси, або вони знають, де їх взяти», – пояснив ексголова «Слуги народу».

Він зауважив, що на місцевих виборах, які проводилися за новим Виборчим кодексом, до різних рад потрапили «люди, пов’язані з різними місцевими елітами і це проявляється при голосуваннях». Але, додав Корнієнко, на загальнонаціональному рівні – «це зовсім інший масштаб лиха».

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла новий Виборчий кодекс із відкритими списками 11 липня 2019 року. Згідно із законопроєктом №3112-1, до наступних виборів буде скасована мажоритарна система одномандатних виборчих округів.

Поріг потрапляння до Верховної Ради у новому Виборчому кодексі, як і раніше, залишиться на рівні 5%, хоча були пропозиції знизити його до 4%.

Чинність цей кодекс набере 1 грудня 2023 року, тобто наступні парламентські вибори в Україні пройдуть уже з відкритими списками, де не керівництво партій визначатиме шанси кандидатів потрапити до парламенту, розставляючи їх на високі чи низькі місця, а виборці своїм голосуванням.

За новим Виборчим кодексом уже пройшли місцеві вибори восени 2020 року. Найбільше депутатських мандатів отримали три парламентські партії– «Слуга народу» (17,59%), «Батьківщина» (12,39%) та «ОПЗЖ» (11,75%).