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Костін призначив нових заступників генпрокурора

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Костін призначив нових заступників генпрокурора
Офіс генпрокурора

Заступниками Костіна стали Літвінова, Хоменко та Войтенко

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив своїх нових заступників: Олексія Хоменка, Антона Войтенка та Вікторію Літвінову. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка. З вересня 2022 року він обіймав посаду заступника генпрокурора. До цього працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних завдань першого заступника визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки», – йдеться у повідомленні.

Заступником генпрокурора призначено Антона Войтенка. До цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Войтенко куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

На посаду ще одного заступника генпрокурора призначено Вікторію Літвінову.

«До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей», – інформують у відомстві.

Нагадаємо, 25 січня Костін звільнив керівників п’ятьох обласних прокуратур.

Теги: прокуратура війна Україна

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