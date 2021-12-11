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    Байден заявив, що усі світові лідери хотіли б бути на його місці

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    Президент США впевнений, що зможе покращити рівень життя середньго і робочого класів населення - Байден заявив, що усі світові лідери хотіли б бути на його місці
    Президент США впевнений, що зможе покращити рівень життя середньго і робочого класів населення
    фото з відкритих джерел

    За словами американського президента, у США «найбільші можливості, кращі наука і технології»

    Лідер будь-якої країни світу хотів би бути президентом США, заявив чинний глава держави Джо Байден телеведучому Джиммі Феллону в ефірі його вечірнього шоу.

    «Я оптимістично налаштований із приводу майбутнього і цієї країни. Я не знаю жодної людини серед світових лідерів, який не проміняв би свою роботу на мою», – сказав Байден.

    Він пояснив ці слова тим, що у США «більше можливостей, більше науки і технологій», ніж у будь-якої іншої держави в світі.

    «Найбільша честь, яка може дістатися людині в житті, на мій погляд, – бути президентом Сполучених Штатів», – заявив американський лідер.

    Байден також розповів про відновлення економіки США та інфраструктурний план Build Back Better, який допоможе скоротити повсякденні витрати для середнього і робочого класів і підвищити рівень освіти в країні.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден 9 грудня відкрив перший міжнародний саміт за демократію, участь у якому беруть лідери різних країн.

    Байден оголосив про заснування президентської ініціативи щодо демократичного оновлення.

    «Президентська ініціатива з демократичного оновлення представляє собою значне цілеспрямоване розширення зусиль уряду США щодо захисту, підтримки та підвищення демократичної стійкості з однодумцями серед урядових та неурядових партнерів. У наступному році США планують виділити до $424,4 млн на президентську ініціативу», – зазначається у повідомленні.

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    Теги: США Джозеф Байден технології наука президент населення
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    Байден заявив, що усі світові лідери хотіли б бути на його місці