Кримськотатарський історик: «Наш народ перетворився в меншість на своїй історичній батьківщині»

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Ґульнара Бекірова

«Депортація кримських татар – це був геноцид»

Кримськотатарський народ перетворився в меншість на своїй історичній батьківщині. На цьому наголошує в інтерв’ю «Главкому» Ґульнара Бекірова, історик, заступник голови Спеціальної комісії Курултаю з питань вивчення геноциду кримськотатарського народу.

«Депортація кримських татар – це був геноцид. Але трагічних подій 1944 року не було б, якби не перша анексія Криму Російською імперією у 1783 році. Після першої анексії кримськотатарський народ, який складав абсолютну більшість на території півострова, почав емігрувати. Найбільший пік еміграції припав на період після кримської війни. Тоді кримські татари теж потрапили під молот тодішньої влади. 193 тисячі осіб покинули свої домівки. Інші були вислані до Полтавської, Харківської губерній. Тому сьогодні в цих областях можна зустріти нащадків тих спецпоселенців. У Туреччині опинилося 5-6 мільйонів кримських татар. Ось таким чином наш народ перетворився в меншість на своїй історичній батьківщині», - пояснює Бекірова.

Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначається День жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме в цей день у 1944 році розпочалася масова депортація корінного народу Криму. Протягом 18-21 травня кримських татар примусово виселили до північного Приуралля та республік Середньої Азії. Кримські татари стали одним із десяти етносів СРСР, яких спіткала доля депортації. 12 листопада 2015 року український парламент визнав депортацію 1944 року геноцидом.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Історик Ґульнара Бекірова: В Криму нині відбувається латентна депортація кримських татар