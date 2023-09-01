Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма

Частина бомбардувальників і ракет, якими Росія б'є по Україні зараз – ті, які Україна сама їй віддала у якості оплати за газ

Свого часу, коли Україна утилізовувала або віддавала росіянам стратегічні ракетоносці, тодішній президент Леонід Кучма вже ж вирішив залишити на озброєнні 10 бомбардувальників Ту-22М3 та ракети до них. Проте невдовзі ці літаки також знищили після приходу до влади третього президента України Віктора Ющенка, нагадав в інтерв'ю Наталії Мосійчук начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Бомбардувальник Ту-22М3 фото з відкритих джерел

На думку глави ГУР, головне, чого не вистачало Україні з 1991 року, – це загальнонаціональної стратегії, у тому числі у сфері безпеки.

Буданов нагадав, що частина бомбардувальників і ракет, якими Росія б'є по Україні зараз – ті, які Україна сама їй віддала у якості оплати за газ.

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«Я вже не згадую ядерну зброю, якою нас зараз і лякають. Цікавий факт: в Україні було близько 70 штук Ту-22 усіх модифікацій, з них половина були в новітній на той час модифікації М3, – якраз тій, яка часто по нас б'є ракетами Х-22. Ми в результаті свої порізали, Ту-95 і Ту-160 повіддавали РФ, ракети Х-55 теж повіддавали. Х-22, до речі, здається, теж віддали», – сказав глава розвідки.

За словами Буданова, цікавим моментом є те, що Кучма залишив тоді десять літаків Ту-22М3 і значну кількість озброєння до них.

Бомбардувальник Ту-22М3 фото з відкритих джерел

«Сказав (Кучма – «Главком»): «Ну, 10 штук, це ж, в принципі, небагато в порівнянні з 70-ма, але цього абсолютно достатньо, щоб гарантувати безпеку. Тому що це серйозна, потужна зброя з далеким озброєнням, яка забезпечить нам безпеку». І після зміни влади майже відразу ці 10 літаків було знищено. Кому і які слід пред'являти претензії? Тому, хто знищив 70, або тому, хто останні 10? Або тому, хто взагалі відмовився від усього? Або, може, самому собі, що не зробили щось краще за цей час? Риторичні абсолютно питання», – підкреслив Буданов.

Нагадаємо, Ющенко розповів, коли вперше помітив ворожість Путіна до України.

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До слова, Кучма на початку 2000-х просив Британію допомогти Україні вступити в Євросоюз.