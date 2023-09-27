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Білий дім відреагував на відео з російським командувачем Чорноморського флоту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім відреагував на відео з російським командувачем Чорноморського флоту
Російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова помітили на нараді з Міноборони РФ
фото: glavcom.ua

Американська та британська розвідка не підтвердили інформацію про ліквідацію Соколова

На брифінгу у Білому домі речниця адміністрації  Карін Жан-П'єр сказала, що їй відомо про відео з командувачем Чорноморського флоту РФ віце-адміралом Віктором Соколовим, але ще зарано щось коментувати. Про це повідомляє «Голос Америки».
 
«Ми бачили звіти і, звичайно, ми знаємо про відео. Зараз мені просто нема чого підтверджувати», – відповіла Карін Жан-П'єр у відповідь на запитання журналістів.

Ексрадник Міністерства оборони Сполучених Штатів, співзасновник організації Silverado Policy Accelerator Дмітрій Альперович заявив, що американська та британська розвідка не підтвердили інформацію про ліквідацію Соколова. За його словами, розмови навколо його ймовірної загибелі відвертають увагу від успіху України.

Нагадаємо, міноборони РФ показало кадри з засідання колегії, яку провів міністр оборони Сергій Шойгу за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. На відео помітно, що його монтуванням займалися дуже не якісно. Зокрема, кадри нарізані грубо, повторюються однакові сцени. Це можна добре помітити на сценах із тайм-кодами 2:28 і 7:50, а на 2:34 в міністра оборони Росії різко зникають окуляри.

Як відомо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. 

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

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Теги: Міноборони РФ Сергій Шойгу Україна

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