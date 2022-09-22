Куди подівся Мураєв: журналісти відшукали, де мешкає політик 

Політик, який рвав сорочку за дружбу з РФ, чомусь не поїхав туди жити

Розслідувачі відшукали, де подівся проросійський політик Євген Мураєв. За три дні до вторгнення в ефірі токшоу Дмитра Гордона Мураєв запевняв, що нікуди з України виїжджати не збирається і «готовий боротися за свою країну з ким завгодно». Але після 24 лютого проросійський політик зник з країни. Однак до РФ не подався, а замешкав у Відні. Про це розповіли в розслідуванні «Віденська ТерОборона» журналісти «Української правди».

Розслідувачі знайшли у Відні автівку родини Мураєвих, якою кермувала дружина Євгена Катерина.

Автівка, якою кермує Катерина Мураєва у столиці Австрії Відні

Жінка порушила правила паркування і через це мала претензії з боку австрійської поліції. Як з'ясувалося, політик із родиною мешкає практично в центрі Відня.

За даними джерел журналістів, проросійський політик інтегрувався у ЄС, проти якого не раз агітував. Коментувати таке рішення Мураєв не став, попри намагання ЗМІ з ним сконтактувати.

Нагадаємо, так само у Відні оселився колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.