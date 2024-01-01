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День жалоби у Києві: кількість загиблих унаслідок атаки 29 грудня зросла

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День жалоби у Києві: кількість загиблих унаслідок атаки 29 грудня зросла
Пошуково-рятувальна операція триває.
фото: ДСНС

1 січня – День жалоби у Києві

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на столицю 29 грудня зросла до 27 осіб. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Станом на 7:19 у Шевченківському районі Києва рятувальники виявили під завалами ще чотири тіла загиблих. Загальна кількість загиблих – 27.

За інформацією Нацполіції, також постраждало 35 осіб

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у понеділок, 1 січня, в Києві оголошене днем жалоби. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Як повідомлялося, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. 

Відомо, що 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

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Теги: Київ обстріл війна

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