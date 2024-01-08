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Окупанти штурмують Авдіївку з усіх напрямків: аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти штурмують Авдіївку з усіх напрямків: аналіз ISW
Російські окупаційні війська третій день поспіль ведуть активні штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки
фото: Вадим Філашкін

Підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці вчора не було

Російські загарбники ведуть штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки Донецької області. Місто потерпає від постійних авіаударів. Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 7 січня розповів, що російські окупаційні війська третій день поспіль ведуть активні штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки.

За даними американських аналітиків, 7 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

«Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Водяного», – йдеться у звіті.

Фахівці зазначили, що підрозділи 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус «ДНР») продовжують діяти поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, що протягом останніх кількох днів російські війська активно штурмують Авдіївку в Донецькій області, намагаючись захопити місто. У той же час Збройні сили України тримають позиції на цій лінії фронту.

До слова, триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

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Теги: війна Авдіївка фронт ворог

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