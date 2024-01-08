Окупанти штурмують Авдіївку з усіх напрямків: аналіз ISW

Російські окупаційні війська третій день поспіль ведуть активні штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки

Підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці вчора не було

Російські загарбники ведуть штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки Донецької області. Місто потерпає від постійних авіаударів. Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 7 січня розповів, що російські окупаційні війська третій день поспіль ведуть активні штурмові дії з усіх напрямків у бік Авдіївки.

За даними американських аналітиків, 7 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

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«Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Водяного», – йдеться у звіті.

Фахівці зазначили, що підрозділи 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус «ДНР») продовжують діяти поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, що протягом останніх кількох днів російські війська активно штурмують Авдіївку в Донецькій області, намагаючись захопити місто. У той же час Збройні сили України тримають позиції на цій лінії фронту.

До слова, триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.