Кулеба прокоментував спроби України активізувати «нормандський формат»

Україна прагне досягти миру, але не бачить конструктиву з боку Росії – міністр

Україна не бачить конструктивності з боку Росії у відповідь на прагнення разом з партнерами активізувати «нормандський формат» і досягти миру на Донбасі.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Разом з партнерами Україна прагне активізувати «нормандський формат» і досягти миру, але поки що не бачить взаємної конструктивності з боку Росії. Війна триває. Цього тижня на передовій було поранено 9 українських військових. На щастя, ніхто не загинув у бою», – написав Кулеба.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action.