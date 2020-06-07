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    Політика

    Кулеба прокоментував спроби України активізувати «нормандський формат»

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    <p>&laquo;Ми поки що не бачимо взаємної конструктивності з боку&nbsp;Росії. Війна триває&raquo; &ndash; Кулеба</p> - Кулеба прокоментував спроби України активізувати «нормандський формат»

    «Ми поки що не бачимо взаємної конструктивності з боку Росії. Війна триває» – Кулеба

    Україна прагне досягти миру, але не бачить конструктиву з боку Росії – міністр

    Україна не бачить конструктивності з боку Росії у відповідь на прагнення разом з партнерами активізувати «нормандський формат» і досягти миру на Донбасі.

    Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Разом з партнерами Україна прагне активізувати «нормандський формат» і досягти миру, але поки що не бачить взаємної конструктивності з боку Росії. Війна триває. Цього тижня на передовій було поранено 9 українських військових. На щастя, ніхто не загинув у бою», – написав Кулеба.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби, 6 червня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів з боку загарбників чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення, а один – бойове травмування.

    Нормандський формат війна Дмитро Кулеба
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