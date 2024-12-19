Вступ України до ЄС та заморожені активи Росії: Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн

Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі для обговорення вступу України до ЄС

Зеленський: Цінуємо особисті зусилля Урсули фон дер Ляєн для консолідації єдності в ЄС довкола нашої країни

Президент України Володимир Зеленький та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч у Брюсселі сьогодні, 19 грудня. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів. Про це Зеленський повідомив у Facebооk.

«Сьогодні під час зустрічі з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорили пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС. Окремо поспілкувалися щодо використання заморожених російських активів на потреби України. Дякую за нову макрофінансову допомогу ЄС на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7. Очікуємо на перший транш уже в січні 2025-го», – написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що Україна цінує особисті зусилля Урсули фон дер Ляєн для консолідації єдності в ЄС довкола нашої країни. За його словами, спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру.

Нагадаємо, що 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він маэ провести низку переговорів та взяти участь у засіданні Європейської ради.

До слова, у Брюсселі президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Зеленський висловив Макрону співчуття у зв’язку з трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». А також глава української держави подякував Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України.