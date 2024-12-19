Названо найбалакучіших нардепів у Раді дев’ятого скликання

Найбільше виступів парламентарів було у 2021 році, найменше – в перший рік повномасштабного вторгнення РФ

За п'ять років роботи народні депутати понад 37 тис. разів виступали з місця та трибуни. Загалом вони витратили майже 30 днів лише на розмови. Про це йдеться в досліджені «Чесно».

Найчастіше в парламенті було чути голоси членів фракції «Слуга народу», які сумарно за п'ять років говорили майже 145 годин. У топі спікерів цієї фракції Данило Гетманцев (9,6 год). Найдовші виступи нардепа припадають на дні, коли він коментує репліки колег щодо законопроєктів, які проходили його комітет.

Найчастіше в парламенті було чути голоси членів фракції «Слуга народу» інфографіка: «Чесно»

З 2022 року засідання Верховної Ради можна подивитись тільки у записі, оскільки нардепи підтримали припинення прямої трансляції засідань з міркувань безпеки. Водночас деякі нардепи почали вести трансляції засідань у соцмережах, зокрема Олексій Гончаренко з «Європейської солідарності». Депутати цієї фракції наговорили разом на 139 годин, з яких 25 говорив Гончаренко.

Саме Гончаренко має найдовший виступ за всі п'ять років цього скликання – він взяв слово на 90 хвилин під час розгляду правок до законопроєкту про «військовий ПДФО». Головуючий на засіданні Олександр Корнієнко навіть обіцяв дати павербанк для зарядки телефону, з якого нардеп робив трансляцію засідання.

Виступи нардепів пофракційно інфографіка: «Чесно»

Найменше виступали парламентарі з депутатської групи «Відновлення України» – 16 годин. Ця група сформувалась з колишніх депутатів від забороненої ОПЗЖ. Найчастіше від цієї групи говорить Анатолій Бурміч (чотири години). Крім того, він був частим гостем проросійських телеканалів і транслював російські наративи про «зовнішнє управління» та звинувачував США і ЄС у війні на Донбасі. В парламенті Бурміч нарікає на наглядові ради, які керують державними компаніями, та боїться, що «іноземні бізнеси знищать українських підприємців».

Представники іншого утворення з колишніх депутатів ОПЗЖ, «Платформа за життя та мир», сумарно говорили 87,5 години, з яких 20 годин – Нестор Шуфрич.

Після повномасштабного вторгнення у виступах Шуфрича можна помітити сарказм та іронію. Крім того, він брав на себе роль мотиватора чи головуючого на засіданні й майже під час кожного виступу закликав нардепів «демонструвати єдність», менше обговорювати та «негайно голосувати», «відстоювати державність», «підтримувати євроінтеграцію», «не допустити розбалансування у сесійній залі» тощо. Іноді важко зрозуміти: Шуфрич є представником монобільшості чи опозиції.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шуфрич часто просував у Верховній Раді російські наративи. Зараз нардепа не чути в парламенті, оскільки він перебуває в СІЗО, поки в суді слухають його справу щодо ймовірної державної зради.

Перелік нардепів-мовчунів інфографіка: «Чесно»

Є у Верховній Раді й ті, хто за п'ять років роботи скликання жодного разу не брав слова. Усього таких депутатів 23. Серед них ті, хто отримав посади на початку роботи скликання, але є й ті, хто досі працює в парламенті. Ба більше, вони навіть не записувались на виступ, щоб, наприклад, передати комусь слово.

Приміром, член «Відновлення України» Вадим Столар і член ПЗЖМ Сергій Льовочкін, чиї голоси жодного разу не звучали в стінах парламенту. Найбільше мовчунів у Раді серед «слуг народу», а найменше депутатів, які не говорять, у «За майбутнє» та серед позафракційних.

Нагадаємо, за п'ять років роботи Верховної Ради дев'ятого скликання народні обранці ініціювали понад 12 тис. законів і постанов. Найбільшу активність проявили представники фракції «Слуги народу».

Раніше стало відомо, що до початку повномасштабного вторгнення фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» частіше натискали «проти» під час голосувань, однак після 24 лютого 2022 року ця тенденція змінилась.

Як повідомлялося, фракція більшості у Верховній Раді «Слуга народу» спромоглася самостійно забезпечити 226+ голосів, необхідних для ухвалення рішень, лише у 14% усіх голосувань за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання.

До слова, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від «Слуги народу» Данило Гетманцев у інтерв'ю «Главкому» раніше заявляв, що депутати, які хочуть скласти мандат, бояться відповідальності за важливі, але непопулярні рішення, які зараз приймає Рада.