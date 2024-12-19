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Європа та США здатні наблизити завершення війни. Виступ Зеленського на засіданні Євроради

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Європа та США здатні наблизити завершення війни. Виступ Зеленського на засіданні Євроради
Президент України наголосив, що США та Європа мають бути за столом переговорів, коли настане час
фото: Офіс президента України

Зеленський: Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час 

Військова підтримка з боку Європи посилила здатність України захищатися від Росії, що врятувало безліч життів. Проте Україні потрібно ще 19 систем для захисту енергетичної інфраструктури, особливо атомних електростанцій, від російських ракет. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час засідання Європейської ради у Брюсселі. 

«Зараз саме час для роздумів про підсумки року та наші спільні досягнення. Військова підтримка України з боку Європи посилила нашу здатність захищатися від Росії, що врятувало безліч життів. Санкції проти Росії посилюються, і цього року вдалося досягти значного прогресу в боротьбі з її тіньовим танкерним флотом – ми маємо завадити Путіну використовувати його для фінансування війни, і ми маємо звільнити європейські та міжнародні води від цих старих кораблів, щоб запобігти розливам нафти. Ми також маємо тиснути на інші сфери російської економіки та експорту енергоносіїв, зокрема накласти санкції на «Росатом» – іще один інструмент російської агресії», – сказав Зеленський. 

Президент наголошує, що треба й надалі нарощувати виробництво зброї та підвищувати промисловий потенціал Європи.

«Я вдячний усім партнерам, які вже інвестують в українське оборонне виробництво, зокрема в безпілотники та артилерію, а також тим, хто виділяє значні кошти на оборону. Постачання зброї, нарощування виробництва та посилення санкцій проти Росії, щоб підштовхнути їх до дипломатії, – усе це буде вкрай важливим і в наступному році. Європа має бути сильною», – сказав очільник української держави.

За словами Зеленського, головний пріоритет – протиповітряна оборона, виконання домовленостей з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, щодо надання Україні необхідних систем.

«Нам потрібно ще 19 систем для захисту енергетичної інфраструктури, особливо атомних електростанцій, від російських ракет. Ці системи, що вже зберігаються на базах партнерів, можуть рятувати життя. Я закликаю вас і далі нас підтримувати й допомогти посилити відданість Білого дому зобов’язанням щодо покращення протиповітряної оборони України», – заявив Зеленський.

Президент України подякував усім, хто допомагає відновити енергетику та стійкість України. Це, разом із протиповітряною обороною, – найкраща відповідь на російські масштабні ракетні атаки.

«Я вдячний усім, хто працює, щоб захистити геополітичну ясність та економічну безпеку нашого континенту. Це можливо лише шляхом залучення всіх європейських країн до структур ЄС і, звісно, НАТО. Жодна демократична нація не має залишитися поза об’єднаною Європою та Альянсом – це стосується і України, і Молдови, і Балканських країн. На жаль, підконтрольна Росії мафія в Грузії працює над тим, щоб затягти країну під вплив Путіна й відвернути її від європейського шляху. Чинний уряд у Тбілісі відмовляється від співпраці з ЄС. Я закликаю вас тиснути, особливо на Іванішвілі та його приятелів, щоб не дозволити їм отримати зиск від украденого європейського майбутнього Грузії та змарнованих десятиліть прогресу. Ми не можемо дозволити собі втрати жодної країни у нашій Європі, адже падіння однієї наблизить нас усіх до розколу й конфлікту. І вкрай важливо підтримати європейський вибір Молдови, і мова не лише про вибори, а й про процвітання народу Молдови – він має відчути силу Європи в боротьбі з бідністю», – сказав Зеленський.

Президент України подякував за початок переговорів щодо членства в ЄС і висловив сподівання, що вдасться доосягти максимального прогресу наступного року, під час головування Польщі та Данії.

«Наша мета – відкрити всі кластери впродовж наступного року», – зазначив він.

За словами очільника українсьої держави досягнуто значного прогресу в забезпеченні фінансової стабільності України.

«Завдяки вашій підтримці ми почуваємося впевненіше щодо наступного року. Я вдячний усім і кожній країні, із якою ми уклали довгострокові угоди про підтримку, – це велика допомога. І ми також маємо чітко визначитись із замороженими російськими активами – їх треба активніше використовувати для протидії агресії», – зазначив він.

Президент наголосив, що США та Європа мають бути за столом переговорів, коли настане час. Як і Україна, ЄС має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи – у єдності.

«Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час. Ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, стійкого й гарантованого миру. І ми всі розуміємо, що в січні Президент Трамп збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом», – наголосив він. 

Зеленський наголосив на важливості спільної праці, і саме разом, щоб Китай, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія та інші партнери з Глобального Півдня не лише поважали територіальну цілісність України, а й використовували свій вплив на Росію, коли це необхідно.

«Ми просимо Європу приділяти більше уваги ролі цих країн, оскільки вони можуть підштовхнути Росію до поваги принципів територіальної цілісності, що відповідатиме їхнім власним інтересам і сприятиме наближенню миру», – сказав він

За словами президента, Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир. Однак для того, щоб Сполучені Штати могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію.

Зеленський назвав сім пунктів, які змусять Росію визнати необхідність миру:

  1. Геополітична ясність для України та Європи – запрошення України приєднатися до НАТО.
  2. Чіткий прогрес у питанні членства України в ЄС.
  3. Посилення нашої оборони обіцяними озброєннями та системами ППО, а також термінове оснащення бригад.
  4. Збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні та Європі для нарощування потенціалу.
  5. Збереження та посилення санкцій проти Росії аж до досягнення повноцінного, тривалого миру.
  6. Активніше використання заморожених російських активів для підтримки мирних зусиль.
  7. Соціальна стійкість – допомога Україні у відбудові шкіл, лікарень, енергетичної інфраструктури для забезпечення нормального життя. Це є доказом провалу війни Росії. 

Нагадаємо, що 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він маэ провести низку переговорів та взяти участь у засіданні Європейської ради. 

У Брюсселі президент Володимир Зеленський вже  зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Зеленський висловив Макрону співчуття у зв’язку з трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». А також глава української держави подякував Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України.

Також Зеленький провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсуллю фон дер Ляєн. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів.  

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