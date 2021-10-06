Латвія планує міжнародну конференцію з питань окупації Криму

Віцеспікер Саейму повідомила, що Латвія готова до рішучих дій у цьому напрямку спільно з Україною

Віцеспікер Саейму запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність є дуже важливими для Латвії

Саейм Латвії готовий до активної роботи в межах Кримської платформи. Про це заявила віцеспікер Саейму Дагмара Бейтнере-Ле Галла на зустрічі з заступницею Голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк у Києві, передає пресслужба ВР.

Під час зустрічі сторони обговорили спільне історичне минуле двох народів, відновлення та збереження історичної пам’яті про злочини тоталітарних режимів.

«У нас є спільне минуле, але в нас також і спільне європейське майбутнє. Дуже раді і пишаємося тим, що маємо надзвичайно дружні і партнерські відносини з Латвією як на міждержавному, так і на міжпарламентському рівні», - заявила віцеспікер українського парламенту.

За її словами, Верховна Рада високо цінує створення в Саеймі Кримської платформи.

Своєю чергою віцеспікер Саейму запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність є дуже важливими для Латвії. За її словами, латвійська сторона готова до активної роботи в межах Кримської платформи.

Разом з присутнім на зустрічі послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою сторони домовилися скоординувати зусилля щодо проведення заходів Кримської платформи. Зокрема, Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права.

Учасниці та учасники зустрічі також обговорили питання щодо євроатлантичної інтеграції України та взаємодію в ПАРЄ в межах формату Балтік+, активізацію співпраці України з ініціативою Трьох морів.

«Маємо спільно реагувати на гібридні загрози, які стоять перед нашими країнами та безпекою в усій Європі. Це необхідність спільно протистояти «Північному потоку-2» як геополітичному проєкту РФ. Це також застосування всіх можливих санкцій до обраних в окупованому Криму депутатів Держдуми РФ та організаторів незаконних виборів», - заявила Кондратюк.

Водночас віцеспікер Саейму повідомила, що Латвія готова до рішучих дій у цьому напрямку спільно з Україною та очікує на відповідні кроки з української сторони.