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    Латвія планує міжнародну конференцію з питань окупації Криму

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    Віцеспікер Саейму повідомила, що Латвія готова до рішучих дій у цьому напрямку спільно з Україною - Латвія планує міжнародну конференцію з питань окупації Криму
    Віцеспікер Саейму повідомила, що Латвія готова до рішучих дій у цьому напрямку спільно з Україною
    Фото: КМУ

    Віцеспікер Саейму запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність є дуже важливими для Латвії

    Саейм Латвії готовий до активної роботи в межах Кримської платформи. Про це заявила віцеспікер Саейму Дагмара Бейтнере-Ле Галла на зустрічі з заступницею Голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк у Києві, передає пресслужба ВР.

    Під час зустрічі сторони обговорили спільне історичне минуле двох народів, відновлення та збереження історичної пам’яті про злочини тоталітарних режимів.

    «У нас є спільне минуле, але в нас також і спільне європейське майбутнє. Дуже раді і пишаємося тим, що маємо надзвичайно дружні і партнерські відносини з Латвією як на міждержавному, так і на міжпарламентському рівні», - заявила віцеспікер українського парламенту.

    За її словами, Верховна Рада високо цінує створення в Саеймі Кримської платформи.

    Своєю чергою віцеспікер Саейму запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність є дуже важливими для Латвії. За її словами, латвійська сторона готова до активної роботи в межах Кримської платформи.

    Разом з присутнім на зустрічі послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою сторони домовилися скоординувати зусилля щодо проведення заходів Кримської платформи. Зокрема, Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права.

    Учасниці та учасники зустрічі також обговорили питання щодо євроатлантичної інтеграції України та взаємодію в ПАРЄ в межах формату Балтік+, активізацію співпраці України з ініціативою Трьох морів.

    «Маємо спільно реагувати на гібридні загрози, які стоять перед нашими країнами та безпекою в усій Європі. Це необхідність спільно протистояти «Північному потоку-2» як геополітичному проєкту РФ. Це також застосування всіх можливих санкцій до обраних в окупованому Криму депутатів Держдуми РФ та організаторів незаконних виборів», - заявила Кондратюк.

    Водночас віцеспікер Саейму повідомила, що Латвія готова до рішучих дій у цьому напрямку спільно з Україною та очікує на відповідні кроки з української сторони.

    Теги: Крим Верховна Рада ПАРЄ Латвія суверенітет
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    Латвія планує міжнародну конференцію з питань окупації Криму