Закон про олігархів поза законом, – нардеп «ЄС»

23 вересня Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії

Закон про олігархів прийнятий всупереч Конституції і нормам українського законодавства. Про це заявила нардеп («Європейська солідарність») Марія Іонова.

«Не треба було порушувати регламент, а так все поза законом. Зараз ми можемо апелювати лише до українського народу. Влада Зеленського обманювала два роки, і продовжує обманювати», – заявила нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

За її словами, опозиція звернулася до правоохоронних органів з вимогою притягнути до відповідальності винних у порушенні закону при голосуванні за скандальний законопроект про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.