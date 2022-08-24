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Британська розвідка розповіла, чого досягла Росія за пів року війни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британська розвідка розповіла, чого досягла Росія за пів року війни
Росія зазнає значних втрат у війні в Україні
фото: Олексій Бобовніков

Війна для Росії виявилася і дорогою, і стратегічно шкідливою

За шість місяців повномасштабної війни проти України значного прогресу Росії досягти не вдалося. Про це заявила британська розвідка.

«Наступ на Донбасі має мінімальний прогрес, і Росія очікує великої контратаки України. В оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки й персоналу. Бойовий дух у багатьох військових частинах низький, і стан армії значно погіршився. Дипломатична влада Росії послабилась, а її довгострокові економічні перспективи – похмурі. Через шість місяців війна Росії виявилася і дорогою, і стратегічно шкідливою», – йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

У міноборони Британії також зазначили, що від 2014 року президент РФ Путін намагався застосувати поєднання сили і дипломатії примусу, щоб посилити й зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи.

Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: війна росія Україна путін окупанти День Незалежності Велика Британія розвідка

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