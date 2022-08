Британська розвідка розповіла, чого досягла Росія за пів року війни

За шість місяців повномасштабної війни проти України значного прогресу Росії досягти не вдалося. Про це заявила британська розвідка.

«Наступ на Донбасі має мінімальний прогрес, і Росія очікує великої контратаки України. В оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки й персоналу. Бойовий дух у багатьох військових частинах низький, і стан армії значно погіршився. Дипломатична влада Росії послабилась, а її довгострокові економічні перспективи – похмурі. Через шість місяців війна Росії виявилася і дорогою, і стратегічно шкідливою», – йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MlStHyXAGO



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rVDqlANRGJ