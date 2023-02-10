Літаки та далекобійні ракети: Зеленський анонсував хороші сигнали від партнерів (відео)

Володимир Зеленський: «Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали»

Після візиту до Великої Британії та низки європейських країн президент Володимир Зеленський заявив, що є хороші сигнали від партнерів щодо надання Україні бойової авіації, танків і далекобійних ракет. Щоправда уточнив, що над цим питанням потрібно ще попрацювати. Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення.

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За словами Зеленського, цього тижня відбувся важливий «дипломатичний марафон». «Лондон, Париж, Брюссель – усюди я говорив про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати», – заявив він.

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Зеленський додав, що за результатами цих візитів в України буде більше підтримки.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі внесли ясність щодо літаків для України. За словами речника Єврокомісії, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.