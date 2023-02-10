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Літаки та далекобійні ракети: Зеленський анонсував хороші сигнали від партнерів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Літаки та далекобійні ракети: Зеленський анонсував хороші сигнали від партнерів (відео)
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали»  

Після  візиту до Великої Британії та низки європейських країн президент Володимир Зеленський заявив, що є хороші сигнали від партнерів щодо надання Україні бойової авіації, танків і далекобійних ракет. Щоправда уточнив, що над цим питанням потрібно ще попрацювати. Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, цього тижня відбувся важливий «дипломатичний марафон». «Лондон, Париж, Брюссель – усюди я говорив про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати», – заявив він.

Зеленський додав, що за результатами цих візитів в України буде більше підтримки.

Як повідомлялося, в  Європейському Союзі внесли ясність щодо літаків для України. За словами речника Єврокомісії, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

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Теги: марафон Париж Брюссель Володимир Зеленський президент Офіс президента винищувач Лондон

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