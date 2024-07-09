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Лубінець розповів, скільки цивільних українців утримує в полоні Росія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лубінець розповів, скільки цивільних українців утримує в полоні Росія
Понад 2 тис. українців віком 65+ перебувають у російському полоні
фото з відкритих джерел

За словами Лубінця, цивільні є найскладнішою категорією для повернення з полону

Російські загарбники утримують в полоні понад 14 тис. цивільних українців. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції «Повернути означає врятувати», пише «Укрінформ»

Як зазначив омбудсмен, цивільні є найскладнішою категорією для повернення.

«В це число входять громадяни України, яких Росія затримувала з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на території всіх територій України, які перебували або перебувають під окупацією», – сказав він.

Наразі більш як 2 тис. громадян України віком 65+ перебувають у полоні.

Нагадаємо, із російського полону додому вже повернулися понад 3300 українців. Зокрема, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, з російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора року провів у неволі. Бійця евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції. 

Як повідомлялося, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення. 

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Теги: Лубінець обмін полоненими полон росія українці

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