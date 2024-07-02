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Умєров і Остін проведуть зустріч у Пентагоні: що відомо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Умєров і Остін проведуть зустріч у Пентагоні: що відомо
Умєров і Остін обговорять посилення партнерства
фото з відкритих джерел

Очільник Міноборони України у вівторок відвідає Пентагон

Міністри оборони України та США, Рустем Умєров і Ллойд Остін проведуть у вівторок зустріч у Пентагоні. Про це повідомила під час пресбрифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».

«Міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість Сполучених Штатів підтримці суверенітету й безпеці України», – зауважила представниця оборонного відомства США.

Вона зазначила, що сторони обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки, а також шляхи посилення оборонного партнерства між США й Україною.

Нагадаємо, 25 червня очільник Пентагону Ллойд Остін вперше провів телефону розмову з новим міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим. Розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Очільник Пентагону обговорив з міністром оборони війну РФ проти України. Водночас наголосив на важливості збереження комунікацій між військовими відомствами США та Росії.

До слова, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони. Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Теги: міністр військові Пентагон Рустем Умєров Ллойд Остін

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