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Військово-морські сили провели спецоперацію з визволення полоненого морпіха (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Військово-морські сили провели спецоперацію з визволення полоненого морпіха (відео)
Командуванню Військово-морських сил ЗСУ вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного морського піхотинця додому
скріншот з відео

Військово-морські сили ЗСУ повернули морпіха з полону, який півтора року провів у неволі

З російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора року провів у неволі. Бійця евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Звільнений морпіх Олександр за час у полоні неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань з українців. Зокрема, після того, як захисник потрапив до полону, військовослужбовці загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи» «шукали варіанти, як повернути морпіха назад».

«Для визволення Олександра було залучено дуже багато сил. В результаті складної та багатоетапної операції, розробленою управлінням розвідки командування Військово-морських сил ЗСУ, «Янголам» вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного морського піхотинця», – розповіли у МВС.

Військово-морські сили пояснили, що не розкривають деталі операції з міркувань безпеки. Однак вони зазначили, що проведенню даної операції сприяв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Звільнений з полону морпіх зустрівся із матір'ю в кабінеті командувача ВМС віце-адмірала Олексія Неїжпапи, який «особисто контролював проведення операції на всіх її етапах». Мати Олександра Ольга, яка працює вчителькою української мови, зізнається, що до останнього моменту «не могла повірити, що це все можливо».

Зокрема, Олександр став 69-м, кого «Янголи» успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Окрім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським загарбникам земель, цей загін також виконує доволі широкий спектр завдань.

ННагадаємо, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

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Теги: полон окупанти окупація військові

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