Луценко пообіцяв скорі суди над чиновниками часів Януковича

Генпрокурор анонсував заочні судові процеси

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вже в цьому році розпочнуться заочні судові процеси над колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Віктора Януковича. Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна. Луценко відзначив, що мова йде про суди над екс-прем'єром Миколою Азаровим, екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим,



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Генпрокурор анонсував заочні судові процеси

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вже в цьому році розпочнуться заочні судові процеси над колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Віктора Януковича. Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна.

Луценко відзначив, що мова йде про суди над екс-прем'єром Миколою Азаровим, екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком, екс-міністром екології Едурадом Ставицьким, екс-главою МВС Віталієм Захарченком, екс-главою СБУ Олександром Якименком.

«У цьому році розпочнуться судові процеси над членами організованого злочинного угруповання Януковича, зокрема над Азаровим, Арбузовим, Клименком, Ставицьким, Захарченком, Якименком і самим Януковичем. Усі ці судові процеси я вважаю безпрецедентно резонансними і важливими для нашого суспільства», - відмітив генпрокурор.