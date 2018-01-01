  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Луценко пообіцяв скорі суди над чиновниками часів Януковича

    Генпрокурор анонсував заочні судові процеси
    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вже в цьому році розпочнуться заочні судові процеси над колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Віктора Януковича. Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна. Луценко відзначив, що мова йде про суди над екс-прем'єром Миколою Азаровим, екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим,
    • Сьогодні, 20:58
    • Розсилка

    Генпрокурор анонсував заочні судові процеси

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вже в цьому році розпочнуться заочні судові процеси над колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Віктора Януковича. Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна.

    Луценко відзначив, що мова йде про суди над екс-прем'єром Миколою Азаровим, екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком, екс-міністром екології Едурадом Ставицьким, екс-главою МВС Віталієм Захарченком, екс-главою СБУ Олександром Якименком.

    «У цьому році розпочнуться судові процеси над членами організованого злочинного угруповання Януковича, зокрема над Азаровим, Арбузовим, Клименком, Ставицьким, Захарченком, Якименком і самим Януковичем. Усі ці судові процеси я вважаю безпрецедентно резонансними і важливими для нашого суспільства», - відмітив генпрокурор.

    МВС Юрій Луценко Генпрокурор Віктор Янукович СБУ суд мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ