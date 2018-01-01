Луценко розказав про власне бачення Антикорупційного суду

«Створення Антикорупційного суду є вимушеним кроком»

Генеральний прокурор Юрій Луценко зазначає, що у створенні Антикорупційного суду є два варіанти розвитку подій. В інтерв’ю виданню DW він прокоментував «президентський» варіант, після чого розказав про «дещо швидший і надійніший». «Президент запропонував, щоб усі корупціонери категорії "А" — від



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Фото: DW Юрій Луценко

«Створення Антикорупційного суду є вимушеним кроком»

Генеральний прокурор Юрій Луценко зазначає, що у створенні Антикорупційного суду є два варіанти розвитку подій. В інтерв’ю виданню DW він прокоментував «президентський» варіант, після чого розказав про «дещо швидший і надійніший».

«Президент запропонував, щоб усі корупціонери категорії "А" — від голови сільради до найвищих посадових осіб — були предметом розгляду Антикорупційного суду, незалежно від того, який орган досудового слідства виявив злочин. Наприклад, губернатор скоїв смертельне ДТП. Він іде в антикорупційний суд після розслідування поліції. НАБУ, звичайно, несе туди справи високопосадовців. Багато хто каже, що це буде забагато справ. Я цього не зовсім розумію, бо можна зробити трохи більше суддів», — коментує Луценко «президентський» варіант створення Антикорупційного суду.

Ти же часом генпрокурор наголошує, що є інша можливість: створити суд спеціально для НАБУ у кількості не менше 50 суддів.

«Це моя принципова позиція, бо ми потребуємо впевненості у незалежності та чесності суду, — говорить Луценко. — Чесність гарантується через конкурс, незалежність — через численність. Аби двох-трьох-п'ятьох суддів не зробили залежними. Така система може обслуговувати, як мінімум, перші кілька років, виключно НАБУ. Коли стане ясно, що їхніх справ недостатньо для такої кількості суддів, можна буде підключити Державне бюро розслідувань, яке зараз створюється. Я думаю, це компромісний варіант».

За словами Луценка, і перший, і другий варіант можуть давати результат, але, на його думку, другий — «дещо швидший і надійніший».

Раніше повідомлялося, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд.