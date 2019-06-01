Луценко розповів, щоб він зробив, якби його запросили на РНБО
Генеральний прокурор образився, що його не запрсили на засідання Ради нацбезпеки і оборони
В п’ятницю, 31 травня, відбулося перше засідання РНБО під головуванням президента Володимири Зеленського, яке було присвячене проблемам в галузі енергетики. На е засідання не запросили генерального прокурора Юрія Луценка. Сьогодні ж очільник ГПУ озвучив чотири тези, які він озвучив би на цьому засіданні:
1. Якщо про деолігархізацію говорити всерйоз - треба нарешті вносити в проект Держбюджету ренту на видобуток вугілля і руди так само, як існує рента на видобуток газу. Саме це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям.
2. Росія накопичила у європейських (неукраїнських) сховищах великі обсяги газу для зимового споживання ЄС. Очевидно, що країна- агресор планує блокаду нашої труби. Власних обсягів газу не вистачить для підтримання тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб. В цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% доходів «Нафтогазу».
3. Незаконний відбір газу приватними облгазами склав у цьому році 5 млрд. До кінця року обсяг розкрадань може скласти 10 млрд кубів. Очевидно, що треба не тільки сподіватися дій від НАБУ, але й позбавити нарешті ці штучні олігархічні годівниці статусу постачання газу населенню, що переноситься вже з 2015 року.
4. В умовах оголошеної РФ нафтової блокади Україна має в силу давно затверджених санкцій проти «Роснєфті» нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс «Прикарпатзахідтранс».
Ну а закінчив свої пропозиції Луценко згадуванням про справу проти Олександра Данилюка за недостовірне декларування.