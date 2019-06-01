Луценко розповів, щоб він зробив, якби його запросили на РНБО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На перше засідання РНБО під головуванням Зеленського не запросили Юрія Луценка

Генеральний прокурор образився, що його не запрсили на засідання Ради нацбезпеки і оборони

В п’ятницю, 31 травня, відбулося перше засідання РНБО під головуванням президента Володимири Зеленського, яке було присвячене проблемам в галузі енергетики. На е засідання не запросили генерального прокурора Юрія Луценка. Сьогодні ж очільник ГПУ озвучив чотири тези, які він озвучив би на цьому засіданні:

1. Якщо про деолігархізацію говорити всерйоз - треба нарешті вносити в проект Держбюджету ренту на видобуток вугілля і руди так само, як існує рента на видобуток газу. Саме це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям.

2. Росія накопичила у європейських (неукраїнських) сховищах великі обсяги газу для зимового споживання ЄС. Очевидно, що країна- агресор планує блокаду нашої труби. Власних обсягів газу не вистачить для підтримання тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб. В цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% доходів «Нафтогазу».

3. Незаконний відбір газу приватними облгазами склав у цьому році 5 млрд. До кінця року обсяг розкрадань може скласти 10 млрд кубів. Очевидно, що треба не тільки сподіватися дій від НАБУ, але й позбавити нарешті ці штучні олігархічні годівниці статусу постачання газу населенню, що переноситься вже з 2015 року.

4. В умовах оголошеної РФ нафтової блокади Україна має в силу давно затверджених санкцій проти «Роснєфті» нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс «Прикарпатзахідтранс».

Ну а закінчив свої пропозиції Луценко згадуванням про справу проти Олександра Данилюка за недостовірне декларування.