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    У світі

    У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)

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    Продавец готовий або зустрітися з покупцем особисто, або вислати лот з Брянської області Росії.&nbsp; - У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
    Продавец готовий або зустрітися з покупцем особисто, або вислати лот з Брянської області Росії. 

    За банківську юридичну справу президента-втікача просять заплатити чималу суму

    У Білорусі пропонують придбати юридичну справу п’ятого президента України Віктора Януковича, який нещодавно відзначив ювілей в кремлівській компанії.

    Банківські юридичні документи президента-втікача розмістили на одному з онлайн-аукціонів країни.

    Вони включають копію українського паспорта Януковича, а також кілька його оригінальних підписів і печаток одного з українських банків.

    Продавець гарантує оригінальність всіх документів, а також пропонує «тільки безпечну угоду і повну конфіденційність».

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    У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
    У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
    У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
    У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
    У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
    У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
    У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
    У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
    Фото: ay.by

    Він готовий або зустрітися з покупцем особисто, або особисто вислати лот з Брянської області Росії. За такий ексклюзивний товар він хоче 49 тис. білоруських рублів (більше 560 тис. грн), але готовий торгуватися.

    Віктор Янукович залишив Україну після Революції Гідності в 2014 році і відтоді переховується на території Росії. Через 90 судовий засідань і вивчення майже 100 томів матеріалів, минулого року український суд визнав експрезидента винним у державній зраді і засудив до 13 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в’язниці.

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