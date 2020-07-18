У Білорусі на аукціон виставили документи «юридичної справи» Януковича (фото)
За банківську юридичну справу президента-втікача просять заплатити чималу суму
У Білорусі пропонують придбати юридичну справу п’ятого президента України Віктора Януковича, який нещодавно відзначив ювілей в кремлівській компанії.
Банківські юридичні документи президента-втікача розмістили на одному з онлайн-аукціонів країни.
Вони включають копію українського паспорта Януковича, а також кілька його оригінальних підписів і печаток одного з українських банків.
Продавець гарантує оригінальність всіх документів, а також пропонує «тільки безпечну угоду і повну конфіденційність».
Він готовий або зустрітися з покупцем особисто, або особисто вислати лот з Брянської області Росії. За такий ексклюзивний товар він хоче 49 тис. білоруських рублів (більше 560 тис. грн), але готовий торгуватися.
Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в’язниці.