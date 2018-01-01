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    Лутковська зустрілася у Женеві з російським колегою

    Омбудсмени обговорили права засуджених політв'язнів в Росії
    У Женеві (Швейцарія) відбулася зустріч уповноважених з прав людини України і Росії - Валерії Лутковської та Тетяни Москалькової. Про це розповів голова секретаріату українського омбудсмена Богдан Крикливенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Тільки-но в Женеві в Офісі ООН закінчилася зустріч двох уповноважених України і Росії. Зустріч
    • Сьогодні, 17:59
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    Омбудсмени обговорили права засуджених політв'язнів в Росії

    У Женеві (Швейцарія) відбулася зустріч уповноважених з прав людини України і Росії - Валерії Лутковської та Тетяни Москалькової. Про це розповів голова секретаріату українського омбудсмена Богдан Крикливенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Тільки-но в Женеві в Офісі ООН закінчилася зустріч двох уповноважених України і Росії. Зустріч тривала понад дві години», - повідомив він.

    За його словами, під час зустрічі Лутковська і Москалькова обговорили дотримання прав засуджених до початку війни українців, які станом на березень 2014 року перебували в місцях несвободи, політв'язнів, а також жертв торгівлі людьми, яких виманили для роботи на території РФ.

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    Лутковська зустрілася у Женеві з російським колегою
    Лутковська зустрілася у Женеві з російським колегою
    Лутковська зустрілася у Женеві з російським колегою

    Варто відзначити, Лутковська і Москалькова зустрічаються доволі рідко.

    Росія Богдан Швейцарія ООН Валерія Лутковська Facebook
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