Лутковська зустрілася у Женеві з російським колегою

Омбудсмени обговорили права засуджених політв'язнів в Росії

У Женеві (Швейцарія) відбулася зустріч уповноважених з прав людини України і Росії - Валерії Лутковської та Тетяни Москалькової. Про це розповів голова секретаріату українського омбудсмена Богдан Крикливенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Тільки-но в Женеві в Офісі ООН закінчилася зустріч двох уповноважених України і Росії. Зустріч



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Омбудсмени обговорили права засуджених політв'язнів в Росії

У Женеві (Швейцарія) відбулася зустріч уповноважених з прав людини України і Росії - Валерії Лутковської та Тетяни Москалькової. Про це розповів голова секретаріату українського омбудсмена Богдан Крикливенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Тільки-но в Женеві в Офісі ООН закінчилася зустріч двох уповноважених України і Росії. Зустріч тривала понад дві години», - повідомив він.

За його словами, під час зустрічі Лутковська і Москалькова обговорили дотримання прав засуджених до початку війни українців, які станом на березень 2014 року перебували в місцях несвободи, політв'язнів, а також жертв торгівлі людьми, яких виманили для роботи на території РФ.

Варто відзначити, Лутковська і Москалькова зустрічаються доволі рідко.