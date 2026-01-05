Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку

Зеленський повідомив, що вже обговорив потенційні кандидатури на заміну очільника спецслужби

Сьогодні, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал СБУ.

«Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – повідомив Малюк.

Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.

«Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ. Слава Україні!», – написав Зеленський.

Зазначимо, кілька днів тому інформація про можливі зміни у керівництві Служби безпеки України спричинила хвилю критики з боку відомих військових діячів, волонтерів та журналістів. Більшість лідерів думок сходяться на тому, що заміна Василя Малюка на цьому етапі війни стане ударом по обороноздатності держави.

Зазначимо, січень в Україні розпочався з низки гучних кадрових рішень. Так, минулого тижня президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. Натомість керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолив ГУР.

Президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Також Зеленський зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду.