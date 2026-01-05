Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
google social img telegram social img facebook social img
Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку
Впсиль Малюк керував відомством з липня 2022 року
фото з відкритих джерел

Зеленський повідомив, що вже обговорив потенційні кандидатури на заміну очільника спецслужби

Сьогодні, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал СБУ.

«Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – повідомив Малюк. 

Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.

«Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ. Слава Україні!», – написав Зеленський.

Зазначимо, кілька днів тому інформація про можливі зміни у керівництві Служби безпеки України спричинила хвилю критики з боку відомих військових діячів, волонтерів та журналістів. Більшість лідерів думок сходяться на тому, що заміна Василя Малюка на цьому етапі війни стане ударом по обороноздатності держави. 

Зазначимо, січень в Україні розпочався з низки гучних кадрових рішень. Так, минулого тижня президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. Натомість керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолив ГУР.

Президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Також Зеленський зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду.

Читайте також:

Теги: СБУ Володимир Зеленський Василь Малюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Президент оновив структуру керівництва СБУ
Президент оновив структуру керівництва СБУ
Хмара замість Малюка. Зеленський призначив нового голову СБУ
Хмара замість Малюка. Зеленський призначив нового голову СБУ
Зеленський відзначив полковника СБУ Василя Козака званням Героя України
Зеленський відзначив полковника СБУ Василя Козака званням Героя України
Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку
Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua