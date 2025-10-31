Малюк: цього року ЗСУ знищили майже половину російських «Панцирів»

Сили оборони України ліквідували 48% зенітних ракетно-гарматних комплексів РФ

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що від початку 2025 року українські війська знищили майже половину російських зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар очільника Служби безпеки Василя Малюка під час сьогоднішньої наради з президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що цього року Сили оборони ліквідували 48% російських «Панцирів». За його словами, ці комплекси становлять серйозну загрозу для українських дальнобійних безпілотників.

«У ворога, давайте визнаємо, дуже сильне ППО. І найкраще по наших дальнобійних безпілотниках працює їхній «Панцир». Так от, з початку 2025 року по сьогоднішній день ми знищили 48% відсотків «Панцирів». Це сьогодні пріоритет», – зазначив Малюк під час брифінгу.

Він додав, що Росія виробляє близько 30 таких комплексів на рік, однак кількість знищених українськими силами значно перевищує їх річний випуск.

Комплекс «Панцир» – це зенітний ракетно-гарматний комплекс, який поєднує ракети малої дальності та гармати і призначений для ураження повітряних цілей на ближніх дистанціях.

