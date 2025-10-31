Головна Країна Події в Україні
Малюк: цього року ЗСУ знищили майже половину російських «Панцирів»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна знищила майже половину російських систем ППО «Панцир»
фото з відкритих джерел

Сили оборони України ліквідували 48% зенітних ракетно-гарматних комплексів РФ

 

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що від початку 2025 року українські війська знищили майже половину російських зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар очільника Служби безпеки Василя Малюка під час сьогоднішньої наради з президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що цього року Сили оборони ліквідували 48% російських «Панцирів». За його словами, ці комплекси становлять серйозну загрозу для українських дальнобійних безпілотників.

«У ворога, давайте визнаємо, дуже сильне ППО. І найкраще по наших дальнобійних безпілотниках працює їхній «Панцир». Так от, з початку 2025 року по сьогоднішній день ми знищили 48% відсотків «Панцирів». Це сьогодні пріоритет», – зазначив Малюк під час брифінгу.

Він додав, що Росія виробляє близько 30 таких комплексів на рік, однак кількість знищених українськими силами значно перевищує їх річний випуск.

Комплекс «Панцир» – це зенітний ракетно-гарматний комплекс, який поєднує ракети малої дальності та гармати і призначений для ураження повітряних цілей на ближніх дистанціях.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що під санкції вже потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, проте необхідно додатково обмежити ще 340 суден, з яких 65 є ключовими для забезпечення агресії РФ.

Василь Малюк розповів, що позаминулого літа українські спецпризначенці знищили один із трьох російських комплексів балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» на полігоні в Астраханській області. 

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про можливий візит Володимира Путіна у Покровськ Донецької області, заявивши, що «всі розуміють, чим це завершиться»



 

