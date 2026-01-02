Головна Країна Політика
Буданов очолить Офіс президента. Зеленський пояснив своє рішення

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Указ про призначення Буданова на посаду очільника Офісу президент поки що не оприлюднений
фото: glavcom.ua

Зеленський підкреслив, що Буданов має досвід на дипломатичному треку та зосереджений на питаннях безпеки та розвитку Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. Про це очільник держави написав на сторінці в мережі Facebook.

«Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів», – написав Зеленський.

За словами Зеленського, він також доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити та представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

Радник президента Дмитро Литвин повідомив, що нині проходять усі формальні процедури для призначення Буданова на посаду керівника Офісу президента.

Раніше глава держави заявляв, що розглядає на посаду керівника Офісу президента міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, перший заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю та заступника очільника Банкової Павла Палісу.

Нагадаємо, Буданов розповів про російські цілі у війні проти України, а також про мобілізаційний план РФ на 2026 рік. За його словами, Росія скорегувала плани прямих військових дій проти європейських країн, перенісши готовність до них на 2027 рік. У межах своєї кампанії Москва хоче окупувати країни Балтії.

 

Буданов очолить Офіс президента. Зеленський пояснив своє рішення
