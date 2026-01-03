Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом

Експрем'єр, який влітку минулого року перейшов на посаду міністра оборони, може отримати посаду першого віце-прем'єра

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду. Про це глава держави розповів у соцмережах, повідомляє «Главком».

«Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави», – написав президент.

За його словами, саме така системність необхідна зараз для української енергетики.

«Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб. Провели консультації з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля», – заявив глава держави.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України.

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.