Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом
Володимир Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Експрем'єр, який влітку минулого року перейшов на посаду міністра оборони, може отримати посаду першого віце-прем'єра

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду. Про це глава держави розповів у соцмережах, повідомляє «Главком».

«Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави», – написав президент.

За його словами, саме така системність необхідна зараз для української енергетики.

«Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб. Провели консультації з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля», – заявив глава держави.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

Читайте також:

Теги: Міненерго кадрові зміни Денис Шмигаль Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон
Європейські лідери застерігають Зеленського від зради США
5 грудня, 2025, 01:14
Зеленський у понеділок, 15 грудня, відвідає Берлін для зустрічі з Мерцом
Зеленський відвідає Берлін: названо дату
13 грудня, 2025, 09:09
Президент представив 20 пунктів мирного плану
Закінчення війни. Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди ТЕМА №1
24 грудня, 2025, 10:00
РФ атакувала Полтавщину
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
7 грудня, 2025, 10:36
Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини
Зеленський прибув до Німеччини
14 грудня, 2025, 13:17
Президент назвав розмову з очільницею Єврокомісії «дуже теплою та хорошою»
Зеленський провів розмову з очільницею Єврокомісії: деталі
23 грудня, 2025, 17:54
Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати дипломатичні зусилля
Зеленський обговорив з Мерцом шлях до миру та російські провокації
29 грудня, 2025, 19:13
Глава держави проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
20 грудня, 2025, 19:53
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
30 грудня, 2025, 19:07

Політика

Офіційно. Україна відреагувала на події у Венесуелі
Офіційно. Україна відреагувала на події у Венесуелі
Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом
Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом
Засідання з радниками з нацбезпеки: Кислиця розкрив деталі першої сесії
Засідання з радниками з нацбезпеки: Кислиця розкрив деталі першої сесії
Чутки про відставку Малюка збурили мережу: відреагували Ярош, Драпатий і Білецький
Чутки про відставку Малюка збурили мережу: відреагували Ярош, Драпатий і Білецький
Зеленський робить ставку на дрони, призначивши Федорова міністром оборони – Bloomberg
Зеленський робить ставку на дрони, призначивши Федорова міністром оборони – Bloomberg
Чому Зеленський обрав Буданова новим очільником Офісу Президента: пояснення FT
Чому Зеленський обрав Буданова новим очільником Офісу Президента: пояснення FT

Новини

Соболєв та Качка представили десятилітній план відновлення України
Сьогодні, 16:14
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua