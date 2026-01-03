Головна Країна Політика
Чутки про відставку Малюка збурили мережу: відреагували Ярош, Драпатий і Білецький

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Призначення Буданова головою Офісу президента та можливе звільнення голови СБУ Василя Малюка стали головними темами обговорення в українському сегменті мережі серед військових та блогерів

Інформація про можливі зміни у керівництві Служби безпеки України спричинила хвилю критики з боку відомих військових діячів, волонтерів та журналістів. Більшість лідерів думок сходяться на тому, що заміна Василя Малюка на цьому етапі війни стане ударом по обороноздатності держави. Про це повідомляє «Главком».

Дмитро Ярош

Колишній лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош назвав ймовірне звільнення Малюка «стратегічною помилкою» та «подарунком Путіну». Він наголосив, що під керівництвом чинного голови СБУ стала однією з найефективніших спецслужб світу.

Чутки про відставку Малюка збурили мережу: відреагували Ярош, Драпатий і Білецький фото 1
скріншот

«Як можна звільняти людину, яка за роки повномасштабного вторгнення відновила структуру, занедбану попереднім керівництвом і зробила з неї одну з найефективніших в світі? Я звертаюсь до Президента України: пане Володимире не робіть стратегічної помилки, не розвалюйте те, що стало надійною опорою нашої Держави! Врахуйте, що Служба Безпеки України, під керівництвом генерал-лейтенанта Василя Малюка, має один з найвищих рівнів довіри серед силових структур в українському суспільстві. Я переконаний, що Василь Малюк є патріотом України і професіоналом найвищого рівня; він – на своєму місці», – підкреслив Ярош.

Андрій Білецький

Засновник «Азову» та командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький зазначив, що заміна Малюка – це пряме послаблення «української воєнної машини». Він нагадав про знищення стратегічної авіації РФ та витіснення російського флоту, що стало можливим завдяки операціям СБУ.

«Заміна Василя Малюка – це пряме ослаблення одного з найефективніших елементів української воєнної машини. Будь-яка кадрова заміна на цьому етапі, наголосив він, – ризик для фронту і обороноздатності держави», – заявив Білецький.

Михайло Драпатий

Командувач Обʼєднаних Сил Збройних Сил України, генерал-майор Михайло Драпатий зазначив, що вважає важливим фіксувати підтримку там, де вона реально потрібна, і не уникати слів подяки.

Чутки про відставку Малюка збурили мережу: відреагували Ярош, Драпатий і Білецький фото 2
скріншот

«Служба безпеки України під керівництвом Василя Васильовича Малюка сьогодні має відчутний вплив на стійкість нашої оборони. Я можу говорити про це з власного досвіду: керуючи найбільшим угрупованням, сформованим у ході війни, я постійно взаємодіяв із СБУ – у питаннях ураження критичних об’єктів противника, роботи в кіберпросторі та інформаційному домені. Ефективність рішень голови Служби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника. Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу. Війна швидко розставляє все на свої місця. У цьому сенсі Василь Малюк – саме там, де має бути», – зазначив Драпатий. 

Денис Казанський

Журналіст Денис Казанський назвав ситуацію з Малюком «дивною», оскільки голову СБУ планують перевести на другорядну посаду попри високу ефективність.

Чутки про відставку Малюка збурили мережу: відреагували Ярош, Драпатий і Білецький фото 3
скріншот

«З Малюком ситуація дивна. Його, схоже, збираються перевести на якусь другорядну посаду, хоча він також демонстрував досить ефективну роботу. І це підтверджують багато людей, думка яких заслуговує на довіру», – зазначив Казанський.

Юрій Бутусов

Журналіст та військовий Юрій Бутусов зазначив, що влада готує низку «новорічних» кадрових рішень.

Чутки про відставку Малюка збурили мережу: відреагували Ярош, Драпатий і Білецький фото 4

«Не вкладаються в логіку посилення обороноздатності розмови про звільнення голови СБУ Малюка – його роль в успішних бойових діях СБУ є ключовою, він має реальний вплив на ситуацію на фронті, і є стріжневою людиною в системі безпеки. Якщо Малюка приберуть, значить обороноздатність країни буде послаблена, і влада буде серйозно розбалансована», – розповів Бутусов.

Сергій Стерненко

Волонтер Сергій Стерненко навів довгий перелік успіхів СБУ за останні роки:

Чутки про відставку Малюка збурили мережу: відреагували Ярош, Драпатий і Білецький фото 5

«Народні депутати пишуть, що нібито у планах є відправити у відставку голову СБУ. Від початку повномасштабного вторгнення під керівництвом нинішнього голови Василя Малюка спецслужба провела цілу низку історичних операцій. Від кримського моста до Павутини. На найвищому рівні проявили себе альфівці. Росія і росіяни буквально горять завдяки їм. Нейтралізовано багатьох агентів РФ. І високопоставлених росіян. Наразі точно можна казати, що з Малюком СБУ стала грізною силою проти Росії. І цю нашу силу потрібно зберегти. У цей вкрай важкий час для держави потрібно завжди ставити питання: а як те чи інше рішення допоможе посилити нашу державу у війні за існування?», - підсумував Стерненко.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова та Олега Іващенка на нові посади. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента. 

