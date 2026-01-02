Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони

Президент: Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою

Президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави наприкінці 1409-го дня війни.

«Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою. Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були й проблеми, які не варто залишати в новому році. Тому – хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення – в інституціях», – наголосив Зеленський.

Водночас, за словами президента, міністр оборони Денис Шмигаль залишається в команді. «Запропонував його очолити інший напрям у державній роботі, не менш важливий для стійкості країни», – наголосив глава України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України.

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.