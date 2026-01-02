Головна Країна Політика
Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони
Федоров став новим міністром оборони України
фото: mykhailofedorov/Facebook

Президент: Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою

Президент Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави наприкінці 1409-го дня війни.

«Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою. Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були й проблеми, які не варто залишати в новому році. Тому – хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення – в інституціях», – наголосив Зеленський.

Водночас, за словами президента, міністр оборони Денис Шмигаль залишається в команді. «Запропонував його очолити інший напрям у державній роботі, не менш важливий для стійкості країни», – наголосив глава України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

Володимир Зеленський Михайло Федоров Денис Шмигаль Міноборони

