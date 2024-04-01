Мар'яна Безугла шокувала прихильників Зеленського першоквітневим жартом

Бузугла: «Я особисто вважаю, що якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би»

Нардепка Мар’яна Безугла, яку нещодавно виключили з провладної партії, вважає, що повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році не було б, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко. Про це вона повідомила 1 квітня у соціальних мережах.

Безугла пригадала, що п'ять років тому відбулися вибори президента. На її думку, українська «дика» демократія залишається демократією і щоразу змінює долю країни.

«Я особисто вважаю, що якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус «Донбасу» та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі», – заявила нардепка.

Безугла зауважила, що «добре це чи погано – оцінювати кожному». Також вона додала, що в СРСР «можна було прожити цілком комфортне стабільне життя з «соцпакетом», жигулі та «Артеком», якщо людина не переймалася питаннями свободи.

Громадськість сприйняла заяву Безуглої неоднозначно. Зокрема, враховуючи той факт, що нардепка опублікувала пост 1 квітня – у День сміху.

Журналіст Віталій Червоненко відреагував на публікацію не стримуючи подив.

фото: Vitaly Chervonenko

У коментарях громадяни прогнозують, що скоро «варто очікувати на провокацію до 1 квітня», а деяким здалося, що повтомасштабне вторгнення РФ Безугла вважає хорошою подією.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк задовольнила заяву нардепки Мар'яни Безуглої на вихід з політсили. Як заявила Безугла, в партії «не відбувається майже нічого».

Також народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звинуватила депутатку від партії «Слуга народу» Мар'яну Безуглу в тому, що вона не виконала свою обіцянку щодо виходу із фракції.

Через декілька хвилин Мар'яна Безугла опублікувала пост-відповідь для Ірини Геращенко: «Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, «неправильно оформлена». Коротше, формально не відпускають».

Нардепка додала, що з партії «Слуга народу» вона вийшла, і всі процедури пройшла, тож тепер «усі питання до керівництва фракції».