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Нардепку Мар'яну Безуглу виключено з партії «Слуга народу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардепку Мар'яну Безуглу виключено з партії «Слуга народу»
Безугла вкотре розкритикувала партію «Слуга народу»
фото з відкритих джерел

Вихід Безуглої з фракції не може призвести до складення нею депутатського мандату

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк задовольнила заяву нардепки Мар'яни Безуглої на вихід з політсили. Про це нардепка повідомила у Facebook.

«Всі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019, змінити формат, позиціювання, розсекретити дані щодо воюючих членів партії (а їх немало), приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, – все ігнорувалося. А моя боротьба з Тищенком – то окрема історія», – зазначила народна депутатка.

Як заявила Безугла, в партії «не відбувається майже нічого».

«Всі самі по собі, і як голова Олена Шуляк не полірувала би картинку, ділу то не допоможе. Бо це пускати конфеті в обличчя, прикриваючи пустоту… Все ж вважаю, «Слуга народу» не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але патрія зараз існує за іннерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці», – заявила вона.

Нардепка каже, партії, які проходять до Верховної Ради – це завжди «разові лідерські проєкти, прокладки».

«Потім обставини змінюються, прокладки перефарбовують під тих же самих лідерів / спонсорів в іншому стилі, і полуфабрикат переживає ще один політичний цикл... Тимошенко, Янукович, Порошенко, Яценюк, Садовий, Зеленський, Вакарчук…

Ми – демократія, хоча і дикувата, такі шляхи обираються у відповідь на запит суспільства голосувати за месій, які водитимуть за ручку, а не ідеї та інституції. Суспільство хоче і підтримує це… «Слуга народу» – ті ж граблі. І якщо Президент, на мою думку, отримавши настільки складні обставини під час своєї каденції, як застій, епідемія та війна, виріс з себе зразка 2019, то партія залишилася десь в інерційному минулому», – наголосила нардепка.

Також Безугла у своєму дописі згадала й про головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

«Не знаю, чи перейдемо ми врешті від месій і татків до соціал-демократів, лібералів, консерваторів тощо… До ідеологій, правил і багаторазових політичних спільнот… Дивлюся на «боженьку Залужного», стає сумно. Хоча бачу і світло в кінці тунелю», – додала вона.

Безугла повідомила, що Шуляк задовольнила її заяву на вихід з партії
Безугла повідомила, що Шуляк задовольнила її заяву на вихід з партії
фото: скріншот

Нагадаємо, 10 січня, представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої. Згодом це рішення прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук заявив, що Верховна Рада зможе внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція «Слуга народу») з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Комітет питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту ще минулого тижня рекомендував депутатам розглянути це питання у сесійній залі та прийняти рішення більшістю голосів від конституційного складу ВРУ. При цьому включити це питання до порядку денного рекомендували позачергово без голосування.

Зазначимо, Верховна Рада не проголосувала за винесення на розгляд в залу постанови про звільнення депутатки Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки та оборони.

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про трьох найуспішніших українських генералів. Це сталося після інтерв’ю президента Володимира Зеленського для Rai1, в якому він висловив намір здійснити зміни у військовому керівництві. Зокрема, нардепка написала про генералів Сирського, Тарнавського та Наєва.

Теги: Мар’яна Безугла депутат Олена Шуляк партія Слуга народу

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