Суперечка у Facebook: Геращенко звинуватила Безуглу в брехні щодо виходу з фракції

На початку січня Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу»

Безугла заявила, що її «формально не відпускають з франкції»

Народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звинуватила депутатку від партії «Слуга народу» Мар'яну Безуглу в тому, що вона не виконала свою обіцянку щодо виходу із фракції. Про це Геращенко написала у Facebook.

На початку січня Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу». Згодом, з партії її виключили, проте вона залишалася у складі фракції. Нардепка Геращенко дослідила це питання і повідомила, що для виходу із фракції «Слуга народу» Безугла не писала жодних заяв.

«Європейська Солідарність» закликала головуючого на пленарному засіданні О.Корнієнка негайно її (заяву – ред.) оприлюднити, бо вже пройшло 2 місяці. Перший віцеспікер поінформував, що станом на сьогодні жодних заяв про вихід з фракції від Марʼяни не надходило», – йдеться у дописі Геращенко.

Через декілька хвилин Мар'яна Безугла опублікувала пост-відповідь для Ірини Геращенко у Facebook. «Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, «неправильно оформлена». Коротше, формально не відпускають», – наголосила Безугла.

Також нардепка додала, що з партії «Слуга народу» вона вийшла, і всі процедури пройшла, тож тепер «усі питання до керівництва фракції».

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу». Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. «Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», – заявила Безугла.

Згодом нардепку Мар'яну Безуглу було виключено з партії «Слуга народу». Як заявила Безугла, в партії «не відбувається майже нічого». Тоді ж Геращенко стверджувала, що Офіс президента та керівництво Ради бояться виходу Безуглої із фракції.