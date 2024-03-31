Силовики ввели режим контртерористичної операції в кількох містах Дагестану

Спецназ заблокував нібито озброєних терористів у житлових кварталах Махачкали та Каспійська

У двох районах Махачкали та в Каспійську в російському Дагестані введений режим контртерористичної операції. Російські силовики заблокували нібито терористів у житлових кварталах. Про це повідомила Федеральна служба безпеки в регіоні (ФСБ), передає російський «Інтерфакс».

«Прийнято рішення про запровадження з 5:35 режиму контртерористичної операції в межах адміністративних кордонів Ленінського, Радянського районів Махачкали та місті Каспійську», – зазначив представник ФСБ.

За його словами, у період проведення операції на вказаній території діятимуть спеціальні заходи та тимчасові обмеження. ФСБ закликало дагестанців бути пильними та сприяти силовиками у боротьбі з «екстремізмом та тероризмом».

Російський антитерористичний комітет повідомив, що силовики заблокували нібито озброєних терористів у кількох квартирах у житлових кварталах Махачкали та Каспійська. Мешканців прилеглих будинків евакуйовано.

Нагадаємо, що на початку березня в місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції.

До слова, наприкінці жовтня минулого року в Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. В аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.