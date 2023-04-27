Кого Медведчук посадив на «Титанік»? Журналісти розповіли про новий проєкт кума Путіна

До «політичного руху» Медведчука долучилися особи, обвинувачувані в Україні за тяжкими кримінальними статтями

Обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук створив у Росії «політичний рух» «Другая Украина». Туди долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляють у своєму матеріалі журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

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Зазначається, що «Проєкт «Другая Украина» із кінця січня 2023 року почав вести свою діяльність передусім у російських соцмережах. Там його спікери повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди, які підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа. Там говорять, що Україною керують «божевільні нацистські бандити», які намагаються нав’язати «сатанізм та беззаконня», а Володимир Зеленський розв’язав «священну війну», «осквернивши Києво-Печерську лавру».

Журналісти встановили, що до «політичного руху» Медведчука долучилися особи, обвинувачувані в Україні за тяжкими кримінальними статтями. Серед них – Володимир Скачко, обвинувачений за частиною другою статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Скачка з березня 2019 року розшукує Служба безпеки України.

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У Офісі генпрокурора повідомили «Схемам», що «обвинувачений перебуває на території РФ у м. Москва», при цьому «відомостей про спосіб виїзду з території України досудовим розслідуванням не встановлено». Скачко так відреагував на обвинувачення: «це маячня, я навіть не хочу це коментувати».

Володимир Скачко Фото з відкритих джерел

Інший спікер «Другой Украины» – «політичний експерт» Юрій Дудкін – у 2021 році отримав підозру за статтями ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян). Дудкін назвав звинувачення на свою адресу наступом на свободу слова. Його справу розглядають «заочно». Бо за даними Офісу генпрокурора, у червні 2022-го 62-річний Дудкін виїхав з України. «Схеми» з’ясували, що він виїхав у напрямку Польщі через пункт пропуску «Рава Руська» 7 червня 2022 року.

Юрій Дудкін Фото з відкритих джерел

Колишній український журналіст Денис Жарких, публічні висловлювання якого доручав перевірити ексгенпрокурор Юрій Луценко, також долучився до «Другой Украины». За інформацією джерел журналістів «Схем» у одному з правоохоронних органів, Жарких перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року. Прикордонна служба не надала відповіді на запитання, на яких підставах 55-річному Жарких дозволили виїхати під час воєнного стану.

Денис Жарких Фото з відкритих джерел

У січні 2023 року втік із України до Росії політтехнолог Андрій Мішин (тепер він також у команді «Другой Украины»). Про свою втечу через Польщу і Білорусь Мішин сам розповів російським ЗМІ – начебто злякався українських спецслужб. Мішин – політтехнолог, який щонайменше десятиліття працює на Віктора Медведчука: у 2013-му був спікером жіночого політичного клубу «Українського вибору», відвідував етери його проросійських телеканалів як експерт. Прикордонна служба не надала відповіді на запитання, на яких підставах 57-річному Мішину дозволили перетнути кордон під час воєнного стану.

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Андрій Мішин Фото з відкритих джерел

Крім того, у команді Медведчука: політолог Олександр Потьомкін (у 2021 році пропонував Володимиру Зеленському віддати владу Віктору Медведчуку, точне місце перебування невідоме), журналіст Олег Ясинський(мешкає в Чилі, критик декомунізації в Україні), Олена Броницька (агітувалащеплюватися російською вакциною і нахвалювала Медведчука, точне місце перебування невідоме), Павло Карназицький (білорус, депортований з України за антиукраїнські матеріали), Олександр Дудчак (політтехнолог із російським паспортом, місце перебування невідоме), Кирило Молчанов (35-річний політтехнолог, місце перебування невідоме), Руслан Коцаба (обвинувачений в Україні у державній зраді, перебуває у США, яким чином вдалося виїхати – невідомо).

А також двоє депутатів міських рад: Богдан Гіганов (депутат Одеської міськради від ОПЗЖ, визнав, що втік з України), Максим Невінчанний (депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ, місце перебування невідоме).

Ольга Скабєєва та Богдан Гіганов Фото з відкритих джерел

У СБУ відмовилися надавати відповідь на запитання чи фігурують тринадцятеро ідентифікованих «Схемами» спікерів нового проекту Медведчука у кримінальних провадженнях, які розслідує спецслужба, посилаючись на заборону розголошення таких відомостей.

Раніше журналісти встановили, що колишній депутат Верховної Ради Віктор Медведчук має відношення до двох мереж автомобільних заправок у Росії – «ЛТК» у Липецькій області (сім заправок) і «Новий поток» в Тюменській та Курганській областях (26 заправок).