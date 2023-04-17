Медведчук мріє про трибунал для Зеленського: кум Путіна знову зганьбився

У новій статті Віктор Медведчук виправдовує військову агресію Росію та запевняє, що в неї просто «не було вибору»

Підозрюваний у держзраді екснардеп Віктор Медведчук, якого обміняли на українських полонених, написав псевдоісторичну статтю зі звинуваченням української влади в нацизмі та з ідеєю створити трибунал для президента Володимира Зеленського, а не свого кума Володимира Путіна. Статтю він опублікував в російській газеті «Аргументи та факти».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У своїй статті Медведчук проводить псевдоісторичний екскурс, згідно з яким нібито після розпаду СРСР Захід почав відроджувати нацизм в Україні та просувати його ідеї «через впровадження націоналістичної ідеології в суспільну свідомість українців», щоб «нацифікована Україна» стала «знаряддям» проти Росії.

Він також повторює російську пропаганду про те, що 2014 року нібито «західні політики і спецслужби за допомогою української компрадорської еліти здійснили в Україні антиконституційний державний пронацистський переворот», маючи на увазі Революцію гідності, коли люди вийшли на Майдан як протест проти згортання проєвропейського курсу Віктором Януковичем, після чого експрезидент втік до Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У статті Медведчук кілька разів цитує вирок Нюрнберзького трибуналу, намагаючись знайти якісь паралелі між нацистськими злочинцями та українською владою.

Він також стверджує, що саме за президентства Володимира Зеленського Україна нібито «пройшла шлях від націоналістичної держави до нацистської диктатури».

«Сьогодні весь світ бачить Україну з «мрії Зеленського», засіяну руїнами міст і цвинтарями», – розповідає кум Путіна, забувши згадати про те, що саме Росія вторглася в чужу країну, руйнуючи міста і вбиваючи мирних жителів задля своїх імперських цілей.

Медведчук виправдовує це тим, що «до 2022 року режимом Зеленського було створено всі умови для ескалації агресії проти жителів Донбасу і втягнення Росії у збройний конфлікт як у Третьому Рейху Гітлера напередодні 1941 року».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Через 80 років необхідно створити новий міжнародний трибунал для розслідування нацистської змови з метою захоплення влади в Україні, воєнних злочинів, злочинів проти миру і людяності, скоєних владою України та їхніми західними спільниками. Держави, які не хочуть повторення трагедії Німеччини минулого століття і сьогоднішньої України на своїй землі, повинні об'єднати зусилля і провести судовий процес за прикладом Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, надавши правову оцінку діям нацистського режиму Зеленського, його попередників і покровителів», – пише Медведчук.

Нагадаємо, що в січні цього року Медведчук уже писав статтю про війну в Україні, в якій у всьому, що сталося, звинуватив колективний Захід і закликав враховувати інтереси Росії.

До слова, Медведчук розповів подробиці його затримання на початку квітня минулого року. Медведчук заявив, що фізичного насилля щодо нього не застосовували, «але все інше було». Також він поскаржився, що кілька місяців перебував у наручниках вдень та вночі.