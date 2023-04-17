Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Медведчук мріє про трибунал для Зеленського: кум Путіна знову зганьбився

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Медведчук мріє про трибунал для Зеленського: кум Путіна знову зганьбився
Екснардеп Медведчук назвав Адольфа Гітлера союзником «українських націоналістів»
фото з відкритих джерел

У новій статті Віктор Медведчук виправдовує військову агресію Росію та запевняє, що в неї просто «не було вибору»

Підозрюваний у держзраді екснардеп Віктор Медведчук, якого обміняли на українських полонених, написав псевдоісторичну статтю зі звинуваченням української влади в нацизмі та з ідеєю створити трибунал для президента Володимира Зеленського, а не свого кума Володимира Путіна. Статтю він опублікував в російській газеті «Аргументи та факти». 

У своїй статті Медведчук проводить псевдоісторичний екскурс, згідно з яким нібито після розпаду СРСР Захід почав відроджувати нацизм в Україні та просувати його ідеї «через впровадження націоналістичної ідеології в суспільну свідомість українців», щоб «нацифікована Україна» стала «знаряддям» проти Росії.

Він також повторює російську пропаганду про те, що 2014 року нібито «західні політики і спецслужби за допомогою української компрадорської еліти здійснили в Україні антиконституційний державний пронацистський переворот», маючи на увазі Революцію гідності, коли люди вийшли на Майдан як протест проти згортання проєвропейського курсу Віктором Януковичем, після чого експрезидент втік до Росії.

У статті Медведчук кілька разів цитує вирок Нюрнберзького трибуналу, намагаючись знайти якісь паралелі між нацистськими злочинцями та українською владою.

Він також стверджує, що саме за президентства Володимира Зеленського Україна нібито «пройшла шлях від націоналістичної держави до нацистської диктатури».

«Сьогодні весь світ бачить Україну з «мрії Зеленського», засіяну руїнами міст і цвинтарями», – розповідає кум Путіна, забувши згадати про те, що саме Росія вторглася в чужу країну, руйнуючи міста і вбиваючи мирних жителів задля своїх імперських цілей.

Медведчук виправдовує це тим, що «до 2022 року режимом Зеленського було створено всі умови для ескалації агресії проти жителів Донбасу і втягнення Росії у збройний конфлікт як у Третьому Рейху Гітлера напередодні 1941 року».

«Через 80 років необхідно створити новий міжнародний трибунал для розслідування нацистської змови з метою захоплення влади в Україні, воєнних злочинів, злочинів проти миру і людяності, скоєних владою України та їхніми західними спільниками. Держави, які не хочуть повторення трагедії Німеччини минулого століття і сьогоднішньої України на своїй землі, повинні об'єднати зусилля і провести судовий процес за прикладом Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, надавши правову оцінку діям нацистського режиму Зеленського, його попередників і покровителів», – пише Медведчук.

Нагадаємо, що в січні цього року Медведчук уже писав статтю про війну в Україні, в якій у всьому, що сталося, звинуватив колективний Захід і закликав враховувати інтереси Росії.

До слова, Медведчук розповів подробиці його затримання на початку квітня минулого року. Медведчук заявив, що фізичного насилля щодо нього не застосовували, «але все інше було». Також він поскаржився, що кілька місяців перебував у наручниках вдень та вночі.

Читайте також: Про що мріє кум Путіна. Десять шокуючих тез із статті Медведчука
Теги: Віктор Медведчук війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів
Окупанти випустили по Херсонщині майже 500 снарядів: є поранені
15 квiтня, 08:24
Ще у жовтні 2022 року політик назвав президента РФ Володимира Путіна «дрібним диктатором бідної країни»
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ
11 квiтня, 08:31
Російський диктатор Володимир Путін
Ядерна зброя та окупація України. Путін сьогодні збирає Радбез
5 квiтня, 08:36
«НАТО мало б виправити цю свою стратегічну помилку і прийняти Україну»
Україна напередодні вирішальної битви за незалежність. У Путіна немає жодних шансів
1 квiтня, 07:59
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
31 березня, 06:08
Малюк заявив, що СБУ працює системно та ефективно
Малюк привітав співробітників СБУ: Ми робимо все, аби пришвидшити перемогу України
25 березня, 09:44
Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків
Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків
24 березня, 18:12
Росія активно веде війну в інформаційному просторі
Атака ботів. Що нам говорить Ольгіно?
20 березня, 14:51
У семи областях України діяла мережа «компартії більшовиків» (фото)
У семи областях України діяла мережа «компартії більшовиків» (фото)
20 березня, 11:50

Події в Україні

Підтопило майже 500 домогосподарств у 12 селах: наслідки повені на Чернігівщині
Підтопило майже 500 домогосподарств у 12 селах: наслідки повені на Чернігівщині
Медведчук мріє про трибунал для Зеленського: кум Путіна знову зганьбився
Медведчук мріє про трибунал для Зеленського: кум Путіна знову зганьбився
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
У Тернополі міськрада заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою
У Тернополі міськрада заборонила УПЦ МП користуватися земельною ділянкою
Екснардеп Добкін провів службу в пошкодженому росіянами храмі УПЦ МП (відео)
Екснардеп Добкін провів службу в пошкодженому росіянами храмі УПЦ МП (відео)
Гуменюк розповіла про запас ракет у Росії та ймовірність нових обстрілів
Гуменюк розповіла про запас ракет у Росії та ймовірність нових обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
12K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
7312
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
6082
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ
5627
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту